"Szkoła z TVP". Telewizja Polska naucza dzieci. Internauci szydzą z poziomu programu i wytykają błędy!

Film, na którym dwie panie tłumaczą czym są liczby parzyste już jest hitem Internetu. Opublikowane na portalu wykop.pl wideo sprawia, że Internauci łapią się za głowę. O co chodzi? Panie tłumaczą, że liczby parzyste to nie te, które da się podzielić przez dwa, lecz te, które... mają parę.

Śmiech i żenada - to reakcja widzów tego materiału. W sieci można przeczytać m.in. takie komentarze (pisownia oryginalna):

Tym "nauczycielka" chodziło o to że jak sobie dzieci rozpiszą liczbę 10 jako np 10 patyczków to po połączeniu "w pary" żaden partyczek nie zostanie sam, tylko chyba zapomniały o tym wspomnieć xD. Wiem bo mnie uczyli w identyczny, debilny sposób. Całe szczęście mialem starszego brata, który zadał dokładnie to samo pytanie - "a co to znaczy że ma parę" i wytłumaczył mi to po ludzku.