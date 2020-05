Szlachetna Paczka. Ewa Chodakowska przekazała ponad 20 tysięcy posiłków dla seniorów!

Ewa Chodakowska dołączyła do osób angażujących się w pomoc seniorom w ramach Szlachetnej Paczki. Znana trenerka przekazała ponad 20 tysięcy posiłków!

Ewa Chodakowska pomaga seniorom

Ewa Chodakowska wraz z firmą Catering dietetyczny Be Diet oraz innymi partnerami przekazuje ponad 20 tysięcy posiłków osobom starszym objętym pomocą Szlachetnej Paczki. Potrzebujący seniorzy przez miesiąc będą otrzymywali zdrowe, zbilansowane posiłki na każdy dzień. Akcja pomocowa z Ewą Chodakowską to jedno z wielu działań podejmowanych przez Szlachetną Paczkę w obliczu pandemii COVID-19.

Pierwsi seniorzy zaczęli otrzymywać posiłki 16 kwietnia. Każdego dnia dołączają do nich kolejni – w całej Polsce. Szlachetna Paczka zadbała o to, by pomoc żywieniowa trafiła do osób, które w obecnej chwili takiego wsparcia potrzebują najbardziej.

– Wszyscy mamy świadomość powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dlatego tak ważna jest w tym okresie nie tylko troska o siebie, ale także o innych. Dzięki Szlachetnej Paczce mogliśmy dowiedzieć się o tych najbardziej potrzebujących. Razem z moimi partnerami biznesowymi przekazaliśmy 20 tysięcy pełnowartościowych posiłków, które dostarczamy do seniorów i osób samotnych – mówi Ewa Chodakowska.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news