Szukała męża, znalazła żonę! Krystsina Kamińska z "Rolnik szuka żony 2" wzięła ślub z kobietą! Przypominamy jej czułe zdjęcia z żoną!

Krystsina Kamińska szukała w "Rolnik szuka żony" męża, ale finalnie wzięła ślub z kobietą! "Rolnik szuka żony" to program, który podbił polską telewizję! Wraz z każdą kolejną edycją rośnie oglądalność popularnego show, a widzowie żywo interesują się dalszymi losami uczestników "Rolnika".

Nie ma w tym niczego dziwnego. W programie "Rolnik szuka żony" niejednokrotnie pojawiały się osoby kontrowersyjne, a co za tym idzie, również bardzo ciekawe. Czasem losy uczestników po programie stają się dla widzów szokujące, jak chociażby historia Krystsiny Kamińskiej, zwanej również Krystyną Kamińską, która w show TVP szukała męża, a finalnie na ślubnym kobiercu stanęła... z kobietą!

Krystsina Kamińska wzięła udział w programie "Rolnik szuka żony 2", gdzie pochodząca z Białorusi kobieta starała się o względy rolnika Roberta Filochowskiego. Niestety, rolnik wybrał inną. Gdy Krystyna brała udział w show, miała 24 lata. W jej oficjalnym opisie mogliśmy przeczytać:

Po programie Krystyna zaczęła być widywana w towarzystwie innego uczestnika show, Jakuba, który był kandydatem rolniczki Anny! Para zaczęła coraz częściej wstawiać wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, ale po kilku miesiącach ta relacja się zakończyła. Wówczas Krystyna opublikowała wymowny i emocjonalny wpis:

W dniu dzisiejszym kończy się kolejny rozdział mojego życia. Są ludzie ważni i ważniejsi. Pamiętajmy, że życie jest krótkie! Nie marnujmy go na chamskich ludzi i nieuczciwe zachowania. Mężczyźni przychodzą i odchodzą, a przyjaciółki zostają! Więc skoro mężczyzna nie jest w stanie szanować moich przyjaciół, to jest nam zdecydowanie nie po drodze! P.S. Słowo wybacz nic nie kosztuje, a tak wiele zmienia... A pomaga się z chęci, a nie żeby cokolwiek komuś udowodnić! Shame on you, shame on me!