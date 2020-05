"Ta jedyna". Portugalska telenowela od czerwca w TVP1! O czym będzie? Ile ma odcinków? Sprawdź, kiedy oglądać!

Już w czerwcu TVP1 pokaże portugalską telenowelę pt. "Ta jedyna" ("A Única Mulher"). Ta historia poruszy wielbicieli młosnych historii z dramatem w tle. O czym jest "Ta jedyna"? Kiedy emisja w TV?

"Ta jedyna" odcinek 1. w poniedziałek, 8.06.2020 o godz. 8:40 w TVP1! - sprawdź program tv

Od 8 czerwca Jedynka zaprasza przed ekrany wielbicieli telenoweli. "Ta jedyna" w reżyserii Antonio Borges Correia to portugalska opowieść o miłości Luisa Miguela (Lourenço Ortigão) i Mary (Ana Sofia Martins) pięknej pielęgniarki z Angoli, która uratowała mu życie. Na drodze do szczęścia pary stoi Norberto (Ângelo Torres), ojciec Mary, który nienawidzi Portugalczyków i nie zamierza dopuścić do tego, by jego córka związała się z jednym z nich.

Serial miał swoją premierę w 2015 roku. Doczekał się 3 sezonów. Finał został wyemitowany w styczniu 2017 roku. W sumie pokazano 561 odcinków, z czego każdy trwał średnio ok. 50 minut. Zdjęcia do "Tej jedynej" powstawały w Lizbonie (Portugalia) i Luandzie (Angola).

"Ta jedyna" w Polsce będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 8:40 w TVP1. Powtórki będzie można oglądać o godz. 20:00 na antenie TVP3. W Jedynce zaplanowano emisję 175 odcinków.