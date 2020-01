"Tacy jesteśmy" sezon 4. John Legend w nowych odcinkach! Nie wiedziała o tym nawet jego żona!

John Legend pojawi się w nowych odcinkach serialu "Tacy jesteśmy"! Okazuje się, że nie wiedziała o tym nawet jego żona. Kogo w "This is us" zagra wokalista?

John Legend w "Tacy jesteśmy" John Legend pojawi się w 4. sezonie serialu "Tacy jesteśmy" (ang. "This is us"). Piosenkarz prawdopodobnie zagrał w nim samego siebie. Zwiastun z jego udziałem pojawił się w przerwie reklamowej podczas gali Złotych Globów. Milo Ventimiglia z serialu "This Is Us" został Człowiekiem Roku 2019!Zobacz więcej O epizodzie nie wiedziała nawet jego żona, Chrissy Teigen, która nie ukrywała zdziwienia we wpisie na Twitterze. "Nie miałam o tym pojęcia i wciąż nic nie rozumiem" - napisała. Warto wspomnieć, że John Legend pojawiał się już na ekranie w filmie "Z muzyką soul", oscarowym "La La Land" oraz "Jesus Christ Superstar Live in Concert". Premiera najnowszego odcinka "Tacy jesteśmy" już 14 stycznia. Zobacz galerię Źródło: Cover Video/x-news https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale