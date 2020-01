"Tajni i fajni". Premiera animowanej komedii o międzynarodowych szpiegach najwyższej klasy

„Tajni i fajni” to animowana komedia, której akcja toczy się w świecie międzynarodowych szpiegów najwyższej klasy. Superagent Lance Sterling i naukowiec Walter Beckett są niemal dokładnymi przeciwieństwami. Wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót, gdy Walter i Lance odkrywają, że dziwnym zrządzeniem losu muszą polegać na sobie w całkiem nowy sposób...

„Tajni i fajni” - premiera 10 stycznia 2020

Pewny siebie do granic zuchwałości Lance jest najwspanialszym szpiegiem na świecie – najlepszym z najlepszych w międzynarodowym środowisku agentów. Czego dowodem jest jego motto, „latam solo”. Lance to twardziel, wysoki, elegancki, cool. Wszyscy go znają, a fani często wiwatują na jego widok. Jest też przyzwyczajony, że ma do dyspozycji supergadżety agenta, oparte na najnowszych technologiach w tym supernowoczesny, dwuosobowy sportowy samochód Audi RSQ e-tron. Pod tym względem Lance i pozostali agenci polegają na technicznych geniuszach, działających za kulisami, którzy projektują te gadżety na potrzeby Agencji.

Jednym z tych speców jest ciamajdowaty, choć uroczy Walter Beckett. Walter to zupełne przeciwieństwo Lance’a: to sympatyczny typ kujona, niewysokiego, ubranego dla wygody i komfortu, a nie stylu – geniusz, nie sportowiec. Podczas gdy większość gadżetów, projektowanych w Agencji ma na celu niszczyć i zabijać, Walter, 15-letni absolwent MIT stosuje inne podejście i wymyśla gadżety niezwykle skuteczne, lecz nie robiące krzywdy. Na przykład, gdy ma za zadanie zaprojektować granat, wymyśla urządzenie, wybuchające brokatem, który układa się w obrazem słodkiego kociątka. Dlaczego? Walter wie, że widok kotka wywoła produkcję serotoniny i patrzący poczuje się szczęśliwy, mniej agresywny oraz straci czujność. To o wiele bezpieczniejsze niż tradycyjny, niszczący granat.

Bajki i produkcje dla najmłodszych, których nie możesz przegapić w 2020 roku!Zobacz więcej

Wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót, gdy Walter i Lance odkrywają, że dziwnym zrządzeniem losu muszą polegać na sobie w całkiem nowy sposób. A jeśli ta niedobrana para nie sprawdzi się jako zgrany duet, cały świat znajdzie się w niebezpieczeństwie…

Reżyserami „Tajnych i fajnych” są Troy Quane i Nick Bruno na podstawie scenariusza Brada Copelanda i Lloyda Taylora oraz historii Cindy Davis. Inspiracją do filmu jest krótkometrażowy film animowany „Pigeon Impossible” Lucasa Martella. „Tajnych i fajnych” wyprodukowali Peter Chernin, Jenno Topping i Michael J. Travers, p.g.a. Producentami wykonawczymi są Chris Wedge i Kori Adelson.