Taka miłość zdarza się w tureckich serialach! Byli parą na ekranie i zostali nią w życiu prywatnym. Özge Yağız i Gökberk Demirci, Bergüzar Korel i Halit Ergenç i inni

Na planach tureckich seriali iskrzy od emocji i w wielu przypadkach miłość nie jest fikcją! Najlepszym przykładem są Özge Yağız i Gökberk Demirci, którzy dzięki serialowi "Przysięga" zostali parą w życiu prywatnym. Kogo połączyła miłość na planie? Sprawdźcie w galerii!

Tureckie pary w życiu i na ekranie

Nie od dziś wiadomo, że wspólna praca może zbliżyć. Zwłaszcza, jeśli dwie osoby przebywają ze sobą kilkanaście godzin na dobę i dochodzi między nimi do bardzo bliskich kontaktów. Wiedzą to z pewnością tureccy aktorzy, którzy wcielają się w bohaterów popularnych tureckich seriali. Okazuje się bowiem, że wielu zakochanych znanych z ekranu to także pary w prawdziwym życiu!

Zehra i Ömer albo Narin i Kemal, czyli fikcyjne związki w tureckich serialach. Kto udawał miłość?Zobacz więcej

Odtwórcy głównych bohaterów w produkcjach znad Bosforu wyjątkowo mocno zbliżają się do siebie. Wiedzą, że romans, który narodził się na planie może podsycić zainteresowanie serialem i podwyższyć słupki oglądalności. W niektórych przypadkach związki "na pokaz" przeradzają się jednak w prawdziwe uczucie.

Jedną z najbardziej znanych tureckich par są Bergüzar Korel i Halit Ergenç, którzy zagrali zakochanych w więcej niż jednym serialu. Wcielali się w Szeherezadę i Onura w "Tysiącu i jednej nocy" i to właśnie po zakończeniu zdjęć do tej produkcji zaręczyli się w czasie wakacji na Malediwach. Trzy miesiące później byli już małżeństwem. Mają 9-letniego synka, Alego. Mogliśmy ich oglądać także w serialu "Zraniona miłość", w którym grali głównych bohaterów - Azize i Cevdeta. Także Neslihan Atagül i Burak Özçivit, czyli uwielbiani przez polskich widzów Nihan i Kemal z "Wiecznej miłości" poznali swoich małżonków w pracy, na planie serialu (więcej w galerii).

Gökberk Demirci i Özge Yağız zaręczyli się! Kiedy ślub? Czy aktor też odejdzie z serialu?Zobacz więcej

Bohaterowie "Sezonu na miłość" - Öykü i Ayaz, czyli Özge Gürel i Serkan Çayoğlu na początku ukrywali to, że miłość połączyła ich w pracy. Spotykają się ze sobą od 2014 r. i do dziś widać, że uczucie nie wygasło. Inaczej było niestety w przypadku Hazal Subaşı i Erkana Meriça, czyli Zehry i Ömera z "Więźnia miłości". Romans tej dwójki rozpalał media w Turcji do czerwoności, wskazywano także, że aktorzy planują ślub. Niestety, niedawno okazało się, że nie są już razem.

Tureckie media mnóstwo uwagi poświęcały związkowi Hande Erçel z "Miłosnych potyczek" i Kerema Bürsina z serialu "W sercu miasta". Oboje zagrali w głośnym "Sen Çal Kapımı" ("Zapukaj do moich drzwi") i niemal od razu stali się ulubieńcami kolorowej prasy w Turcji. O tym, że są parą dowiedzieliśmy się w kwietniu 2021 roku, kiedy wyszło na jaw, że serialowi Eda i Serkan spędzają razem romantyczne wakacje na Malediwach. Niestety ostatnio pojawiły się plotki o ich rozstaniu...

W galerii możecie zobaczyć, które słynne tureckie duety to pary także w życiu!