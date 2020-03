"Taniec z gwiazdami 11". Ania Karwan czuje presję? W kolejnym odcinku "Dancing with the stars" musi tańczyć lepiej niż w poprzednim!

Zdaniem Iwony Pavlovic, w pierwszym odcinku 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" obok Julii Wieniawy to Ania Karwan poradziła sobie najlepiej. Nic dziwnego – u boku Janka Klimenta taneczne partnerki po prostu rozkwitają! Niestety – jak sama przyznaje - presja jest ogromna.

Chociaż nigdy dotąd nie uczyła się tańca, na parkiecie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" Ania Karwan prezentuje się w pełni profesjonalnie. - Ponoć jak pojawiłam się na świecie, najpierw zaczęłam tańczyć, a następnie śpiewać. Dopiero potem, w wieku 3 lat, przyszła pora na mówienie – wspomina ze śmiechem piosenkarka.

Od kilku tygodni zgłębia tajniki tańca i jest nim zafascynowana. – Dla mnie to cudowne połączenie dwóch światów. Gdy śpiewam muszę być rozluźniona, zupełnie inaczej niż w tańcu! W przyszłości chciałabym na scenie włączyć do swoich występów choreografie i tancerzy – wyjawia Karwan. Mimo że zbiera liczne pochwały, wokalistka bardzo stresuje się występami live. – Zaczęłam treningi później niż pozostali uczestnicy, ponieważ właśnie wyruszyłam w prasę koncertową. Miałam do nadrobienia 5 dni. To był dla mnie szalenie trudny moment. Szczególnie gdy wiedziałam, że inni już ćwiczą – przyznała w jednym z wywiadów.

Jak twierdzi najsurowsza jurorka show Iwona Pavlović, zbyt duże ambicje i dążenie do perfekcji czasami mogą przeszkadzać uczestnikom "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". - Widz lubi, jak z odcinka na odcinek widać postęp. Ci, którzy tańczą w 1. odcinku perfekcyjnie, w kolejnym muszą zatańczyć jeszcze lepiej – kwituje. Czy podobnie będzie w przypadku piosenkarki Ani Karwan? W 2. odcinku Ania i Janek zaprezentują się w dostojnym walcu wiedeńskim.

W tej edycji głosować można za pomocą SMS-ów, jak i aplikacji "Taniec z Gwiazdami". Każdy, kto zarejestruje się w aplikacji, ma możliwość oddania jednego głosu na ulubioną parę. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna na Appstore oraz w sklepie Play dla telefonów z systemem Android.