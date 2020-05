"Taniec z gwiazdami 11". Ania Karwan opublikowała bardzo osobisty singiel! Fani wzruszeni!

Po radiowych przebojach "Głupcy" i "Słucham Cię w Radiu Co Tydzień" oraz bardzo osobistym i emocjonalnym utworze "Czarny Świt", Ania Karwan zdecydowała się zaprezentować czwarty singiel - wzruszającą balladę "Dzięki Tobie". Teledysk do utworu właśnie pojawił się w sieci.

2019 rok był przełomowy w rozwoju kariery Ani Karwan. W lutym ukazał się jej autorski album wyprodukowany przez Bogdana Kondrackiego (m.in. Dawid Podsiadło, Monika Brodka, Ania Dąbrowska), który jeszcze przed oficjalną premierą znalazł się w pierwszej 15-stce bestsellerów Empiku, a na OLiS zadebiutował na miejscu szóstym. Po premierze, wokalistka wyruszyła w trasę koncertową promującą krążek, zdobywając uznanie dziennikarzy i krytyków, a także podbijając serca fanów. W czerwcu - na 56’ Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, jej utwór „Słucham Cię w Radiu Co Tydzień”, napisany z Bogdanem Kondrackim i Tomkiem Świerkiem, zdobył aż trzy wyróżnienia w konkursie Premier: nagrodę jury oraz ZAiKS za najlepszą muzykę oraz tekst współautorstwa Karoliny Kozak.

Ania Karwan tak mówi o piosence "Dzięki Tobie":

Ta piosenka to hołd dla mojej mamy, ale gdzieś pod spodem poruszam też duży, społeczny, wciąż ukrywany problem jakim jest depresja i stany lękowe. W tym utworze opisuję, co czuję, kiedy spływa na mnie fala niepokoju. Dlaczego zdecydowałam się na teledysk? Żeby pokazać moim fanom, że i ja się czasem boję. Zwłaszcza teraz, kiedy nasze jutro stało się jeszcze bardziej niepewne, niż zwykle. W teledysku pokazałam relację z moją córką dzięki której chce mi się mocniej i bardziej kochać i żyć. Moją mamę, dzięki której umiem to robić i siebie - tę zwyczajną kobietę, której troski nie różnią się od Waszych. Tym nieplanowanym singlem wychodzę do Was, żebyście pamiętali, ze „nic co złe nie musi wiecznie trwać” i jestem w tym razem z Wami.