"Taniec z gwiazdami 11". Julia Wieniawa nie będzie mogła wziąć udziału w "Dancing with the stars" jesienią?! Jej tango podbija sieć!

Julia Wieniawa nie kryła smutku i żalu po tym, jak ogłoszono decyzję władz Telewizji Polsat o zawieszeniu programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" do jesieni. Czy młoda utalentowana aktorka, która była typowana na faworytkę show, będzie mogła pojawić się na parkiecie także jesienią?

Julia Wieniawa nie zatańczy jesienią w "Dancing with the stars"?

To był szok dla wszystkich. Ze względu na wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, program "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" został zawieszony do jesieni. Nikt nie ma wątpliwości, że to słuszny krok, pojawia się jednak pytanie, czy wszyscy uczestnicy tej edycji będą mogli pojawić się na parkiecie także w kolejnym sezonie?

Nie jest tajemnicą, że wiele z gwiazd uczestniczących w programie, musi organizować sobie czas w taki sposób, aby poza codziennymi obowiązkami, mogli pozwolić sobie także na treningu kilka razy w tygodniu. W przypadku Julii Wieniawy, to może być trudne, bo młoda aktorka nie narzeka na brak pracy. Od kiedy pojawiła się informacja o tym, że pojawi się w "Tańcu z gwiazdami" tłumaczyła, że to doskonały moment, bo wiele projektów już zakończyła, a nowe zaplanowane są na inny czas. Teraz w ten sposób postanowiła podsumować to, co zdarzyło się w czasie 2. odcinka show:

Serce mi pęka na myśl o tym co się dzieje na świecie i w kraju, dlatego uważam, że decyzja stacji @polsatofficial o przesunięciu dalszej części programu na jesień była słuszna. Bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. A ja już teraz dziękuję za wszystkie emocje jakich doznałam w programie @tanieczgwiazdami ❤️ To na ten moment najpiękniejsza przygoda mojego życia. Dziękuję @stefanoterrazzino za wszystko. Jesteś moją taneczną miłością. Po prostu nie mogłam trafić lepiej. Ale nie traktujcie tego posta jak pożegnania, bo obiecuję, że poprzestawiam wszystkie swoje plany, by móc znowu tańczyć od następnej ramówki. A tymczasem bądźcie zdrowi, rozsądni i odpowiedzialni. Kocham Was!

Wygląda więc na to, że Wieniawa zrobi wszystko, aby znowu zatańczyć. Nic dziwnego - razem ze Stafano Terrazzino typowani byli na faworytów tej edycji "Dancing with the stars". Ich tango, zatańczone w 2. odcinku otrzymało najwyższe noty z możliwych - każdy z jurorów przyznał im "10". Wideo z tym tańcem podbija sieć - w dwie dobry obejrzano je niemal 200 tys. razy.

Czy Julia Wieniawa i pozostali uczestnicy 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - Tomasz Oświeciński, Sylwia Lipka, Sylwester Wilk, Anna Karwan, Bogdan Kalus, Marcin Bosak, Nicole Bogdanowicz, Mikołaj Jędruszczak, Milena Rostkowska-Galant i Edyta Zając - w pełnym składzie pojawią się na parkiecie jesienią? Na to liczymy!

