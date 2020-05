"Taniec z gwiazdami 11". Nie będzie "Dancing with the stars" jesienią? Jedna z uczestniczek już się wycofała!

"Taniec z gwiazdami" nie wróci jesienią? Szokujące informacje na temat 11. edycji "Dancing with the stars" pojawiły się ostatnio w mediach. Jedna z gwiazd, która pojawiła się wiosną na parkiecie już wycofała się z programu.

Nie będzie "Dancing with the stars" jesienią? Jedna z uczestniczek już się wycofała

Emisja 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" została przez pandemię koronawirusa zawieszona do jesieni. Obecnie sytuacja epidemiologiczna w Polsce zmierza w dobrym kierunku - rząd znosi kolejne obostrzenia, ale eksperci ostrzegają przed nawrotem pandemii jesienią.

Jeśli okaże się, że we wrześniu pandemia wróciła, telewizja będzie wiedziała, co z tym zrobić. Wiem jednak, że to będzie cios. Wysyłam dobre światło do rzeczywistości, żeby wszystko się odbyło - powiedziała serwisowi Pomponik jedna z faworytek zawieszonej edycji.

Plotkarski serwis donosi jednak, że firma Rochstar, która realizuje taneczny show rozważa każdą możliwość. 11. edycji "Dancing with the stars" może nie wrócić jesienią, jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju znowu się pogorszy. Podobno półśrodki nie wchodzą w grę i coraz częściej mówi się o przeniesieniu wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" na 2021 rok.

Ponadto, serwis Pomponik informuje, że jedna z gwiazd już wycofała się z programu. Nie wiadomo jednak, o kogo chodzi. Czy pozostali uczestnicy 11. edycji będą mogli pojawić się na parkiecie jesienią lub w 2021 roku? Na to liczymy!

Przypominamy, że wśród uczestników 11. edycji "Tańca z gwiazdami" znaleźli się: Julia Wieniawa, Tomasz Oświeciński, Sylwia Lipka, Sylwester Wilk, Anna Karwan, Bogdan Kalus, Marcin Bosak, Nicole Bogdanowicz, Mikołaj Jędruszczak, Milena Rostkowska-Galant i Edyta Zając.