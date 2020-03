"Taniec z gwiazdami 11" odcinek 1. Michał Malitowski poza kontrolą i mocne występy młodych gwiazd! Kto odpadł z show?

Czas rozpocząć 11. edycję programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Jesteśmy przekonani, że będzie się działo! Czy to będzie najlepsza dotychczasowa edycja show? Wiele na to zapowiada, bo skład show naprawdę robi wrażenie! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 1. odcinku "Taniec z gwiazdami 11" i kto musiał pożegnać się z parkietem już na samym starcie!

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami 11" odcinek 1. - co się wydarzyło? Jako pierwsi na parkiecie 11. edycji "Tańca z gwiazdami" zaprezentowali się Anna Karwan i Jan Kliment, którzy zatańczyli cha-chę. Piękny początek programu! - króciutko powiedział Michał Malitowski. Tak się tańczy! - wtórował mu Andrzej Grabowski. Ania, takie rozpoczęcie, że szok - dodała Iwona Pavlović. Wynik pary to to 23 punkty! Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska zakochali się w sobie w programie "Love Island. Wyspa miłości", który wygrali. Czy w "Tańcu z gwiazdami" będą też mieć tyle szczęścia? Cha-cha wiele zweryfikuje! Dobrze, dobrze, też powiem, że tak się tańczy - powiedział Andrzej Grabowski. Podoba mi się kontakt między wami, ale biodra bym trochę ruszył - dodał Michał Malitowski. Wynik pary to 17 punktów. Uczestnicy 11. edycji show Polsatu na rozmowie kwalifikacyjnej! Zobacz spoty nowego sezonu!Zobacz więcej Marcin Bosak i Wiktoria Omyła na warsztat wzięli tango. Marcinie, tańczyłeś bardzo poprawnie, ale bez fajerwerków. Bardzo introwertyczny taniec - skomentował występ aktora Iwona Pavlović. Wynik pary to 16 punktów. Tomasz Oświeciński i Janja Lesar zmierzyli się z tańcem jako czwarci i zaprezentowali walca angielskiego. Janja to nie Popek, nie musisz jej pokonać. Trochę luzu i będzie dobrze - skomentował Andrzej Grabowski. Podobało się, podobało. Technicznie jest źle, dużo sztywności i nie tylko (śmiech) - dodał Michał Malitowski. Wynik pary to 13 punktów. Bogdan Kalus i Lenka Klimentova postanowili zatańczyć jive'a. Masz dużą lekkość w tym tańcu. Masz wdzięk - skomentował występ Andrzej Grabowski. Myślałem, że będziesz tańczył jak taka śląska kluska, a tutaj proszę! Wdzięk i charyzma - dodała Iwona Pavlović. Wynik pary to 18 punktów. Rafał Maserak opublikował urocze zdjęcie z ciężarną narzeczoną. Fani zachwyceni!Zobacz więcej Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke zatańczyli tango. Mileno, towarzyszył mi umiarkowany entuzjazm. Czułam, że tańczysz zachowawczo - powiedziała dosadnie Iwona Pavlović. Tańczyłaś tango, ale w twarzy miałaś poloneza. Tango to jest emocja, to jest drapieżność! - dodał Andrzej Grabowski. Wynik pary to 16 punktów. Edyta Zając i debiutujący w programie Michał Bartkiewicz są razem świeżynkami w show. Para zatańczyła walca angielskiego. Pięknie tańczycie. Nie jestem specjalistą, patrzę na ogół i mi się bardzo podobało! - powiedział Andrzej Grabowski. Wynik pary to 18 punktów. Julia Wieniawa oraz Stefano Terrazzino przez wielu są uważani za faworytów programu. Czy tak będzie rzeczywiście? Jive w ich wykonaniu wiele pokaże. Julia, było zawodowo! - skomentował występ Michał Malitowski. Wynik pary to 26 punktów. Michele Morrone w "Tańcu z gwiazdami"! Jak tańczy seksowny Massimo z filmu Blanki Lipińskiej?Zobacz więcej Nicole Bogdanowicz oraz Kamil Kuroczko zatańczyli cha-chę. Konkretna petarda. Widać, że jesteś wysportowana. Bardzo fajna praca nóg - skomentował występ Michał Malitowski. Trudna choreografia, a ty dałaś radę - dodała Iwona Pavlović. Wynik pary to 18 punktów. Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz zmierzyli się z walcem angielskim. Chociaż Sylwester jest niepełnosprawny, to jego taniec zrobił na jury ogromne wrażenie! Jestem zaszczycona, że mogę ciebie oceniać - powiedziała Iwona Pavlović. Patrząc na ciebie nie sposób nie łypać wzrokiem na nogę i to jest szok, bo kompletnie nie widzę, że ty masz jakiekolwiek kalectwo. To jest wspaniałe - dodał Andrzej Grabowski. *Sylwek, k**wa mać! Jak ty to robisz?!?* - rzucił rozemocjonowany Michał Malitowski. Wynik pary to 23 punkty. Sylwia Lipka i Rafał Maserak zatańczyli jive'a do piosenki "Lustra" w wykonaniu Natalia Szroeder. Nie stresuj się, dałaś radę! - powiedział krótko Andrzej Grabowski. Była Lipka, ale nie było Lipy! Pokazałaś, że mamy mięśnie. Jest dobrze - dodała Iwona Pavlović. Wynik pary to 20 punktów. Z PROGRAMU "DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI" NIKT NIE ODPADŁ W PIERWSZYM ODCINKU!