"Taniec z gwiazdami 11" odcinek 2. Uczestnicy jedynymi widzami w studio! Przez koronawirus "Dancing with the stars" zawieszony do jesieni!

To był wyjątkowy odcinek programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce, show musiał odbyć bez udziału publiczności. Jedynymi widzami byli uczestnicy. Na koniec produkcja "Tańca z gwiazdami" poinformowała o trudnej decyzji dotyczącej kolejnych odcinków.

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami 11" odcinek 2. - co się wydarzyło?

Tomasz Oświeciński i Janja Lesar tym razem na warsztat wzięli jive'a. Tomek, tak źle w tym tygodniu nie było. Wilk syty, owca cała - skomentował występ Michał Malitowski. Ty jesteś po prostu facet z dużymi... kulami - dodała Iwona Pavlović. Wynik pary to 17 punktów. Sylwia Lipka i Rafał Maserak swoje umiejętności zaprezentowali w fokstrocie. - Ile ty masz werwy w sobie. Energii, lekkości ruchu - powiedziała po występie Iwona Pavlović. Sylwia... mi się twoja rama bardzo podobała! Bardzo! - skontrował Andrzej Grabowski. Wynik pary to 20 punktów.

Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz na parkiecie zatańczyli cha-chę, która zaskoczyła jurorów. Na plus. Zanim jednak ocenili występ pary, Michał Malitowski przeprosił za przekleństwo, które wymknęło mu się w poprzednim tygodniu. - Przepraszam za moje ekscesy językowe ostatnio, ale w twoim przypadku trudno nie mówić bez emocji. Co do cha-chy, to jestem trochę w szoku. Było rytmicznie, dynamicznie. Brawo - powiedział juror. Sylwek i Hania dostali 24 punkty! Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko zmierzyli się z quick step-em. Jury miało jednak sporo wątpliwości co do kroków Nicole. Ocenili ten taniec na 15 punktów.

Tango do "Paparazzi" Lady Gagi zatańczyli Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska. - Masz świetnie rozciągniętą ramę - podkreśliła Iwona Pavlović, która później przyznała, że przejęła się, gdy zobaczyła, że Mikołaj się pomylił. - Zmyliła nas chusta, która została na parkiecie - wyjaśnił Mikołaj. Para otrzymała 16 punktów. Samba to taniec Edyty Zając i Michała Bartkiewicza. - Posiadać piękne nogi to jedno, ale nauczyć się ich używać to naprawdę wielka sztuka. Egzamin zdałaś na piątkę - oceniła Iwona Pavlović i razem z pozostałymi jurorami przyznała w sumie 22 punkty.

Bogdan Kalus i Janja Lesar zaprezentowali się w walcu angielskim, który został zatańczony do przeboju Varius Manx, "Orła cień". - To był taniec orła z kondorem. Ale piękny taniec - stwierdził Andrzej Grabowski. - Miałam tu komplecik, a ja uwielbiam kompleciki - wyjawiła Iwona Pavlović. Bogdan i Lenka zostali ocenieni na 18 punktów. *Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke** zatańczyli cha-chę do "One Kiss" z repertuaru Dua Lipa i Calvina Harrisa. Jurorom podobał się występ, ale nie brakowało błędów, dlatego ostatecznie para dostała 18 punktów.

Walca wiedeńskiego w rytm "Love on the brain" Rihanny zatańczyli Anna Karwan i Jan Kliment. - Masz talent jak stąd do wieczności - stwierdził Michał Malitowski zwracając się do Ani. Andrzej Grabowski przyznał pierwszą w tej edycji "10",a w sumie Ania i Jan otrzymali 27 punktów. Marcin Bosak i Wiktoria Omyła zaprezentowali jive do "Małomiasteczkowego" Dawida Podsiadły. Dla Michała Malitowskiego w występie zabrakło energii. - To trochę był jive chodzony - wskazała Iwona Pavlović. Jurorzy przyznali Marcinowi i Wiktorii tylko 14 punktów.

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino zatańczyli ogniste tango do kultowego utworu "Roxanne". - Lubię, gdy w tym programie przychodzi moment, gdy serce szybciej bije. Tak było właśnie teraz - wyznała Iwona Pavlović. Po raz pierwszy w tej edycji jurorzy przyznali maksymalną możliwą ilość punktów! W tabeli wyników na szczycie znaleźli się Julia i Stefano oraz Ania i Kamil. Z kolei na dole byli Nicole i Kamil oraz Marcin i Wiktoria. Kto odpadł?

W 2. odcinku "Tańca z gwiazdami 11" nikt nie odpadł! Program zostaje zawieszony do jesieni!

Krzysztof Ibisz przeczytał takie oto oświadczenie: