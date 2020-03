"Taniec z gwiazdami 11". Tomasz Oświeciński ujawnia, jaką partnerką taneczną jest Janja Lesar! Para nie pojawi się jesienią w show?

Chociaż 11. edycja programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" została zawieszona i na antenie telewizji Polsat pojawi się ponownie dopiero jesienią, to mimo wszystko warto zwrócić uwagę na jedną z barwniejszych par tej edycji, jaką niewątpliwie tworzą Tomasz Oświeciński oraz Janja Lesar.

Ogień i woda, siła i spokój - duet Tomasz Oświeciński oraz Janja Lesar z całą pewnością budowany jest na przeciwieństwach, ale właśnie to sprawia, że na tę sympatyczną parę tak dobrze się patrzy.

Jesteśmy już po dwóch odcinkach 11. edycji "Tańca z gwiazdami" i czekając na jesienne wznowienie show, warto przyjrzeć się bliżej duetowi Oświeciński i Lesar. Jaką partnerką taneczną jest Janja Lesar? Tomasz Oświeciński może się od niej wiele nauczyć? O to zapytaliśmy samego aktora!

Janja jest bardzo wymagająca i bardzo profesjonalną partnerką. Z takiego człowieka jak ja, potrafi wycisnąć... Potrafi zrobić takie ćwiczenia i podzielić krok na kilka części, że ja to rozumiem. To są rzeczy, których nie robiłem nigdy i jest mi ciężko to zrobić - wyznał nam Tomasz Oświeciński.

Telewizja Polsat 11. edycję programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" zamierza wznowić we wrześniu. Widzowie jednak już teraz zastanawiają się, czy wówczas na parkiecie obejrzymy zawodników w tym samym składzie. Jedną z osób, która jeszcze nie jest pewna swojego dalszego udziału w show jest Tomasz Oświeciński, który po zakończeniu programu przyznał, że będzie robić wszystko, aby się pojawić, co jednak może wiązać się z przeniesieniem kilku projektów, które już miał zaplanowane na jesień.

Trzymamy kciuki, aby wszyscy uczestnicy "Tańca z gwiazdami 11" wrócili do programu!