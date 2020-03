"Taniec z gwiazdami 11". Uczestnicy komentują decyzję o zawieszeniu programu! Zgadzają się z nią?

Telewizja Polsat podjęła zaskakującą decyzję o zawieszeniu programu "Taniec z gwiazdami"! Jak zareagowały na nią gwiazdy? Zgadzają się z nią? Sprawdź szczegóły!

Taniec z gwiazdami zawieszony przez koronawirusa!

Wczorajszy (13.03) odcinek "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" był inny niż wszystkie. Po raz pierwszy w historii został zrealizowany bez obecności publiczności, co oczywiście miało związek z pandemią koronawirusa.

Uczestnicy jedynymi widzami w studio! Szokująca decyzja produkcji "Tańca z gwiazdami" w sprawie kolejnych odcinków!Zobacz więcej

Pod koniec odcinka prowadzący, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, ogłosili, że program zostaje zawieszony i wróci z nowymi odcinkami dopiero na jesień! Uczestnicy nie kryli swojego zdziwienia, bo decyzja ta została podjęta w ostatniej chwili.

Jak gwiazdy komentują tę sytuację? Nie kryli łez i żalu, ale wszyscy byli zgodni, że to dobra i rozsądna decyzja. W kulisach programu opowiedzieli o swoich odczuciach i apelowali do widzów, by zostali w domu.

Ja powiem szczerze, że jeszcze nie dowierzam, totalne zaskoczenie. (...) Myślę, że jeśli zachowamy taką dodatkową ostrożność, to tylko dobrze - przyznała Edyta Zając.

Cały dzień afirmowałam żeby został on przesunięty, bo to jest dla naszego dobra. Mimo że mi jest przykro, że nagle nie będę się spotykała ze Stefano na naszych treningach, to wiem, że to jest słuszna decyzja - powiedziała przez łzy Julia Wieniawa.

To jest jedyna słuszna decyzja. Chapeau bas dla stacji. Musimy dbać o siebie i naszych najbliższych - powiedział Tomasz Oświeciński.

Wszystko zależy od tego, jak zareagujemy, też popieram tę decyzję, pomimo że jest oczywiście ogromny smutek i żal, że tańczyć dalej nie będziemy - przyznał Sylwester Wilk.

Przez to, że to jest program na żywo, to nas bardzo mocno paraliżuje. (...) To jest dla nas szok, można powiedzieć sytuacja nietypowa, niecodzienna i szczerze powiedziawszy sam nie wiem jak się w tym momencie w tym odnaleźć - dodał Jacek Jeschke.

A Wy jak oceniacie decyzję stacji?