"Taniec z gwiazdami 11". Zdjęcia z pierwszego odcinka po koronawirusowej przerwie! Kto zadbał o formę w izolacji?

fajny kolorowy jive i tango, które było raczej niestety jak freestyle (gość)

Atmosfera podczas odcinka była bardzo przyjazna, ale jednocześnie wszyscy uczestnicy wydawali się trochę spięci i zestresowani tym wyjątkowym powrotem na parkiet. A publiczność była jakaś taka stonowana. Ale przynajmniej obyło się bez wędrówek widzów z kwiatami itp.bo nie mogą. Co do poszczególnych par: Sylwia i Rafał jakby stoją w miejscu- trzeci odcinek i trzeci raz 20 pkt. Bogdan i Lenka coś jakoś słabiej, aż dziwne. Zawsze był kryzys 4 odcinka, a tu przez tę przerwę chyba wypadło to teraz. Edyta i Michał- wcale to ich tango nie było jakieś rewelacyjne. Za dużo bajerów. Raczej nie taniec z tych pamiętnych. Julia i Stefano - dobrze choć mogło być i lepiej. Mieli najfajniejsze kostiumy, a Stefano fajnie wygląda w okularach.

05.09.2020 13:41