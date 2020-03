"Taniec z gwiazdami". Ania Karwan i Jan Kliment wyprzedzili konkurencję? Trenują znacznie dłużej niż pozostali uczestnicy?

Ania Karwan została ogłoszona uczestniczką 11. edycji "Dancing with the stars" podczas finału 10. sezonu. Czy wokalistka wykorzystała ten czas, żeby wyprzedzić konkurencję i zaczęła trenować z Janem Klimentem wcześniej?

Ania Karwan i Jan Kliment trenują do "Tańca z gwiazdami"

Nazwisko Ani Karwan zostało ujawnione jako pierwsze wśród uczestników 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Było to podczas finału 10. sezonu, który wokalistka uświetniła swoim występem. Czy wiedząc o swoim udziale w "Dancing with the stars" od tak dawna Ania Karwan oszukała konkurencję i zaczęła treningi z Janem Klimentem wcześniej?

Absolutnie nie! Myśmy zaczęli treningi w jednym czasie.

Sylwester Wilk wielkim zaskoczeniem "Tańca z gwiazdami"? Mocne słowa Iwony Pavlović!Zobacz więcej

Jednak, jak się okazuje, Ania nie dość, że nie wyprzedziła konkurencji, to była o kilka dni treningów w plecy przez swoją trasę koncertową.

W piątek, 6 marca odbędzie się 1. odcinek "Tańca z gwiazdami". Czy Ania Karwan denerwuje się przed tanecznym debiutem w telewizji?

Myślę, że to nie będzie jakaś oryginalna odpowiedź, że się denerwuję, bo bardzo się denerwuję!

Co przeraża ją najbardziej? Jakie kontuzje ma na swoim koncie? Tego dowiecie się z naszego wideo: