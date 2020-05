"Taniec z gwiazdami". Ania Karwan przeszła metamorfozę w domowych warunkach! Jak teraz wygląda?

Ania Karwan przeszła metamorfozę w domowych warunkach. Wokalistka pochwaliła się swoim wyglądem w mediach społecznościowych. Reakcja fanów nie pozostawia wątpliwości - jest dobrze!

Metamorfoza Ani Karwan

Ania Karwan, jak większość artystów, przeżywa trudne chwile związane ze wstrzymaniem aktywności zawodowej z powodu pandemii koronawirusa. Jak każdy musi też radzić sobie sama jeśli chodzi o swój wygląd - nie może iść ani do fryzjera, ani do kosmetyczki. Zdecydowała się więc na radykalny krok.

Okazuje się, że wokalistka postanowiła sama skrócić sobie włosy w domowych warunkach. Zdjęcie w nowym wydaniu opublikowała w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których zapytała też swojego fryzjera, czy jest z jej dumny.

Fani Ani Karwan nie mają wątpliwości - w krótkich włosach wygląda równie pięknie jak w długich! Niektórzy twierdzą nawet, że jest dużo lepiej niż przed metamorfozą. Warto też przypomnieć, że wokalistka miała podobną krótką fryzurę, kiedy występowała w "The Voice of Poland". To wtedy jej kariera nabrała tempa.

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news