"Taniec z gwiazdami". Anna Głogowska pokazała córkę. Ich zdjęcie skomentował ojciec Julii, Piotr Gąsowski

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski poznali się w "Tańcu z gwiazdami". Połączyło ich gorące uczucie, którego owocem jest 13-letnia dziś Julia. Niedawno Głogowska opublikowała zdjęcie z córką, a w żartobliwy sposób skomentował je Gąsowski.

Córka Głogowskiej i Gąsowskiego ma już 13 lat!

Anna Głogowska i Piotr Gąsowski byli taneczną parą w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" w TVN (2005 r.). Nie zdobyli Kryształowej Kuli (zajęli 5. miejsce), ale program przyniósł im coś więcej - miłość i romans, którego owocem jest ich córka Julia. Dziewczynka urodziła się w 2007 r., dziś jest już nastolatką.

Związek Głogowskiej i Gąsowskiego nie przetrwał, ale są w dobrych relacjach i razem wychowują córkę. Niedawno Anna Głogowska opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Julią. Od razu pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy dotyczących wyglądu córki znanej pary.

Wśród komentujących znalazł się także sam Piotr Gąsowski. "Pięknie wyglądacie! Jak tak patrzę na naszą Julcię, to jestem szczęśliwy z dwóch powodów: po pierwsze, że mamy taką cudo córcię, a po drugie... że nie jest za bardzo podobna do swojego tatusia!" - zażartował. Głogowska odpowiedziała mu w następujący sposób: "To rzeczywiście… Mamy oboje powód do szczęścia... Ale, ale... zaraz... do mnie też nie jest za bardzo podobna" - napisała. Czy faktycznie Julia nie przypomina swoich rodziców?

