"Taniec z gwiazdami". Barbara Kurdej-Szatan i Damian Kordas zatańczyli w noc sylwestrową. Nie zaliczą tego występu do udanych?

W czasie Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie, na scenie zatańczyli finaliści 10. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" - Barbara Kurdej-Szatan i Damian Kordas. Czy tego występu nie zaliczą do udanych?

Kurdej-Szatan i Kordas zatańczyli w noc sylwestrową Sylwester w telewizji zawsze wzbudza wiele emocji. Tak było również w noc, kiedy powitaliśmy 2020 roku. Polsat zorganizował imprezę sylwestrową na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sylwestrowa Moc Przebojów zebrała takich muzyków jak m.in. Michał Szpak, Cleo, Ronnie Ferrari oraz Maciej Maleńczuk, któremu podczas wykonywania utworu "Dawna dziewczyno" na scenie towarzyszyli Barbara Kurdej-Szatan i Damian Kordas. Uczestnicy 10. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", którzy rywalizowali ze sobą w finale show, zatańczyli tango. W sieci zawrzało. Internauci twierdzą, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Podczas tańca widoczne były małe pomyłki, a Kordas nie ukrywał, że liczy kroki. https://www.instagram.com/p/B6wIQo6B4sb/ "Dobrze, że jej Kordas liczył, bo by własne nogi pogubiła. Żenada" - napisał jeden z Internautów. Wtedy głos zabrała sama Kurdej-Szatan. "Nie, Damian nie liczył mnie. Liczył sobie i NAM. Mieliśmy jedną próbę. I tak daliśmy radę, jak na jedną próbę" - wyjaśniła. Nie można jednak pominąć także komentarzy, które pozytywnie odnoszą się do tego sylwestrowego występu. Basia, ślicznie tanczyliscie z Damianem,,, a te złośliwe komentarze to poprostu zazdrości,, Buziaki 😘 😘 😘 Ludzie są jednak zakłamani i fałszywi! Taniec był przepiękny pani Basiu👏👏👏 piękny taniec😍 Okazuje się więc, że Basia i Damian nie mają czego się wstydzić. A Wam, jak podobał się ich taniec?