"Taniec z gwiazdami". Barbarę Kurdej-Szatan zalała fala hejtu, bo wyszła z domu! Jacek Jeschke stanął w jej obronie!

Szalejący koronawirus to trudny czas dla wszystkich. Rządzący, jak i polskie gwiazdy codziennie zachęcają obywateli do pozostania w domach. Wśród nich była Barbara Kurdej-Szatan, której internauci zarzucili jednak ostatnio hipokryzję.

Poszło o wpis, w którym aktorka zareklamowała samochód. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na potrzeby reklamy gwiazda wyszła z mieszkania, choć sama od kilkunastu dni nawołuje, aby tego nie robić. Część internautów nie mogła tego przeboleć.

Barbara Kurdej-Szatan na falę krytyki odpowiedziała w ostry sposób. Na Instagramie wyraziła swój żal i poinformowała, że odwołuje wieczorne recitale.

Mocna wypowiedź Basi Kurdej-Szatan na ataki internetowych hejterów tylko pogorszyła sprawę. W spór zaangażowały się już inne gwiazdy, które pod hasztagiem #muremzabasią przekazują aktorce swoje słowa wsparcia.

Jacek Jeschke napisał na swoim Instagramie:

Rafał Szatan również opublikował emocjonalny wpis w mediach społecznościowych:

Błagam Was, zacznijcie co po niektórzy trochę myśleć, bo niektóre wypowiedzi są przerażajace, nie mówiąc o hejcie , który z dnia na dzień zaczyna się rozlewać coraz bardziej, bo przecież trole siedzą na dupie, nie mając nic do roboty, to beda teraz dzień i noc obrabiać dupy wszystkim ! Po pierwsze : Ludzie, siedzenie w domu nie oznacza zamknięcia się na 4 spusty, zamknięcia szczelnie okien i siedzenia pod kocem przed TV, wręcz wskazane jest wyjście na chwile na powietrze i przewietrzenie się, TYLKO TRZEBA ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ , ŻEBY NIE BYŁY TO MIEJSCA, GDZIE JEST DUŻO LUDZI, ŻEBY UNIKAĆ KONTAKTU Z INNYMI OSOBAMI !!!! MY tak robimy i zachowujemy w tym ogromną ostrożność, żeby były to miejsca, gdzie NIE MA ludzi !! I w całej tej sytuacji tez używamy mózgu, rozsądku, ale tez jakiegoś opanowania ! Po drugie , jeżeli komuś sie coś nie podoba, jest przycisk : przestań obserwować, bardzo prosto się to wykonuje. Wole żeby były tu osoby, które są tu, bo faktycznie są ze mną i lubią co robie, co robimy, a nie trole i gnomy, które siedzą po to by hejtować- od teraz blokuje wszystkich, którzy będą na moim koncie pluli jadem! Mam tego dość !! Tej nienawiści, tej cholernej podłości w ludziach, nawet w sytuacji, kiedy powinnismy się wszyscy wspierać i podnosić na duchu!! Niech będzie nas garstka z tych 100tys osób, ale osób PRAWDZIWYCH!❤️Po trzecie, wszystko co teraz robimy, robimy dla Was, bo chcemy Wam nieść poprzez nasze koncerty, nasze działania , nasze emocje, pewnego rodzaju wsparcie, otuchę, chcemy z Wami być, wysyłać Wam dobrą energię...ale my tez mamy jakieś granice, tez jesteśmy ludźmi i przykre słowa cholernie bolą! Jesteśmy w takiej samej sytuacji jak każdy, ale działamy, staramy się motywować, żeby jakoś przetrwać ten trudny czas, niestety niektórzy wolą siedzieć i rozsiewać zgniliznę, bo nie potrafią chyba inaczej - gratuluję i współczuje-bo to świadczy o Twoim smutnym życiu TROLU! Tymczasem, ja się WYLOGOWUJE-bez odbioru, mam z kim dzielić czas i emocje. Dziś pośpiewam Córce i Żonie do snu!