"Taniec z gwiazdami". Beata Tadla szantażowana! Dziennikarka padła ofiarą hakerów

Gwiazdy coraz częściej padają ofiarą oszustów. Celem ataków stają się ich konta w mediach społecznościowych, które były prowadzone przez lata i są śledzone przez tysiące followersów. Nie tak dawno znana z serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka Mrozińska została okradziona przez hakerów. Teraz jej los podzieliła niestety Beata Tadla.

W środę (29.04) dziennikarka otworzyła nowy profil na Instagramie, informując przy tym, że jej poprzednie konto zostało zhakowane. Hakerzy żądali od niej pieniędzy!

Drodzy! Hakerzy zlikwidowali moje konto na Instagramie. Włamali się do zabezpieczeń, zmienili identyfikatory, zażądali pieniędzy (w kryptowalucie), postawili ultimatum: albo płacisz w ciągu godziny albo tracisz profil. Nie zapłaciłam, więc straciłam konto budowane przez lata, z wieloma pamiątkami, wspomnieniami, historią mojej zawodowej drogi, z kontaktami. To było podłe, a ja czuję się po prostu okradziona z własności. Zaczynam zatem od nowa. Jeśli ktoś zechce do mnie wrócić, czekam z otwartymi ramionami — napisała na nowym Instagramie Beata Tadla.