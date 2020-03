"Taniec z gwiazdami". Iwona Cichosz jest w ciąży! Fani gratulują!

Stało się! Iwona Cichosz, która w ubiegłym roku została żoną Trulsa Yggesetha, ogłosiła, że jest w ciąży! Para spodziewa się swojego pierwszego dziecka, a fani gratulują!

Iwona Cichosz i Truls Yggeseth są razem prawie 4 lata, ale w ubiegłym roku oficjalnie zostali małżeństwem. To właśnie mężczyzna był największym wsparciem Iwony Cichosz, gdy brała udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami".

Teraz para spodziewa się swojego pierwszego potomka! Iwona Cichosz napisała na swoim Instagramie: W końcu nadszedł ten dzień, kiedy jestem gotowa podzielić się z Wami radosną nowiną 🥰 Już za kilka miesięcy nasza rodzinka się powiększy! 😍🤰🤟🏻

Fani Iwony Cichosz oczywiście prześcigają się w gratulacjach (pisownia oryginalna)!

Życzę dużo zdrowia, siły i snu! ❤ A komentującym życzę empatii i niezadawania dalszych pytań. 😉 Uściski dla całej rodziny!

Gratulacje kochani ♥️

Brawo...ogromne gratulacje i moc uścisków i ogrom zdrowia 😘

Iwonka, zdrówka dla Was!!! ❤️❤️❤️