"Taniec z gwiazdami". Iwona Cichosz przeprowadza się do Norwegii! To tam wychowa swoje dziecko?

Iwona Cichosz, gwiazda 7, edycji programu "Dancing with the Stars" i aktorka z serialu "Leśniczówka", przeprowadza się do Norwegii! Dlaczego niesłysząca celebrytka opuściła Polskę? Sprawdź, co miała do przekazania fanom!

Iwona Cichosz od lat pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych! Najpierw zdobyła tytuł Miss Polski Głuchych, a później zajęła 2. miejsce w programie "Dancing with the stars"! Jest także aktorką (zagrała m.in. w serialu "Leśniczówka"), tancerką i artystką cyrkową! Teraz w jej życiu nastąpią jednak poważne zmiany. Jesienią zmieni się skład uczestników "Dancing with the stars"? Telewizja Polsat komentuje!Zobacz więcej Niedawno świat obiegła radosna wieść, że polska gwiazda spodziewa się dziecka. Teraz dowiadujemy się także, że przeprowadza się wraz z mężem do Oslo w Norwegii! O swojej życiowej decyzji Iwona Cichosz poinformowała na swoim Instagramie: https://www.instagram.com/p/CAlUzZNAW_2/ - Cichutko u mnie ostatnio na profilu, bo jesteśmy zajęci przeprowadzką. Tak, tak, przeprowadzka do Oslo. Jakoś tak wyszło, że życie za nas zdecydowało, że będziemy mieszkać tu w Norwegii. Powodów "dlaczego Norwegia?" nie będę tu wymieniać, bo tego jest mnóstwo - napisała celebrytka. Cichosz zaznaczyła także, że nie zamierza odcinać się od ojczyzny. - Ale nie martwcie się, Warszawa jest też moim domem i będę często tam wracać, jak sytuacja z koronawirusem się poprawi. Poza tym w Warszawie czeka na mnie plan "Leśniczówki". Zatem jedną nogą jestem w Oslo, a druga w Warszawie - uspokajała fanów. Według danych ONZ Norwegia jest krajem, w którym jakość życia jest najlepsza na całym świecie! Mamy nadzieję, że Iwona Cichosz będzie tam szczęśliwa i znajdzie swoje miejsce na Ziemi! Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl