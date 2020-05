"Taniec z gwiazdami". Iwona Cichosz zna już płeć swojego dziecka, ale martwi się o jego zdrowie. Co mówią lekarze?

Niedawno Iwona Cichosz podzieliła się z fanami informacją o tym, że jest w ciąży. Teraz zna już płeć swojego dziecka, ale jest jeszcze coś, czym się martwi. Czy maluch - tak jak ona i jej mąż - też będzie głuchoniemy?

Dziecko Iwony Cichosz też będzie głuchonieme?

Iwona Cichosz to Miss Świata Głuchych 2016 i finalistka 7. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Od 2018 r. gra w serialu "Leśniczówka". Teraz spodziewa się swojego pierwszego dziecka, o czym niedawno poinformowała swoich fanów. Nie ukrywa, że ciąża sprawia jej wiele radości.

Ślub Iwony Cichosz i Trulsa Yggesetha odbył się na początku września 2019 r. Jak podaje "Dobry Tydzień" małżonkowie spędzają czas oczekiwania na dziecko w Norwegii, gdzie mieszka rodzina Trulsa. Wiadomo już także, że Iwona urodzi chłopca. Pozostaje jednak pytanie - czy dziecko, tak jak jego rodzice, też będzie głuchonieme?

Cichosz jest niesłysząca od urodzenia. Yggeseth stracił słuch jako dziecko po tym, jak podawane mu były bardzo silne leki. Lekarze uspokajają, bo okazuje się, że gdy tylko jedno z rodziców jest obciążone genetycznie niedosłuchem, dziecko może urodzić się w pełni sprawne - czytamy w tygodniku "Świat i Ludzie". Całej trójce życzymy zdrowia!

