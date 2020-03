"Taniec z gwiazdami". Iwona Pavlović wskazuje, kto był najlepszy w historii programu. Joanna Mazur czy Agata Kulesza?

Za nami 10 edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie oraz 13 edycji "Tańca z gwiazdami" w TVN. Zapytaliśmy Iwonę Pavlović, która gwiazda była według niej najlepsza w historii programu. Czy odpowiedź jurorki Was zaskoczy?