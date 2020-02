"Taniec z gwiazdami". Julia Wieniawa i Tomasz Oświeciński już proszą o głosy! "Z tańca to my nie wyżyjemy"

Julia Wieniawa i Tomasz Oświeciński są uczestnikami 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka na swoim Instagramie zamieściła filmik, w którym razem z Tomkiem proszą o głosy widzów, bo ich poziom nie jest zadowalający. "Z tańca to my nie wyżyjemy" - żartuje Oświeciński.

"Taniec z gwiazdami" - Julia Wieniawa i Tomasz Oświeciński po treningu

Trwają ostre treningi do 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Uczestnicy show na bieżąco relacjonują swoje postępy i zaangażowanie w przygotowanie do "Dancing with the stars". Julia Wieniawa na swoim Instastory wyznała, że trening jest niemal morderczy.

Boże, umieram. Stefano chce mnie zabić.

Następnie Julia Wieniawa spotkała się w korytarzu z Tomaszem Oświecińskim, którego spytała o formę. Aktor przyznał, że idzie mu "jak krew z nosa", a później zażartował:

Musicie na nas głosować, bo z tańca to my nie wyżyjemy.

Żart bardzo rozbawił Julię, o której gażach za wszelkie przedsięwzięcia krążą już legendy.