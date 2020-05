"Taniec z gwiazdami". Julia Wieniawa w #Hot16Challenge2 rapuje o swoim udziale w "Dancing with the stars"!

Julia Wieniawa wzięła udział w wyzwaniu #Hot16Challenge2, które od kilkunastu już dni zalewa polski Internet. Pomagając służbie zdrowia, Wieniawa nawiązała m.in. do afery w radiowej Trójce oraz swojego udziału w przerwanej przez pandemię koronawirusza 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

Julia Wieniawa i jej #Hot16Challenge2 W sieci pojawiają się kolejne nagrania w ramach #Hot16Challenge2. Tym razem do akcji dołączyła Julia Wieniawa, która nie raz już pokazała, że oprócz talentu aktorskiego, ma także świetny wokal i gust muzyczny. W swojej "gorącej szesnastce" nawiązała do obecnej sytuacji politycznej w kraju, zamieszania w radiowej Trójce oraz swojego udziału w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Gwiazda serialu "Zawsze warto" typowana była na faworytkę przerwanej przez pandemię koronawirusa 11. edycji tanecznego show Polsatu. W dwóch odcinkach, w których mogliśmy ją oglądać, pokazała, że rzeczywiście ma spore szanse na zdobycie Kryształowej Kuli. W #Hot16Challenge2 słyszy więc, jak rapuje: Elo, tu Wieniawa wjeżdża jak świeża murawa, nie znam się na rapach, ale jadę z tym jak trabant. Bo gra warta rymu, dla medyków tutaj brawa. Pielęgniarki przytulam jak rodaka parawan, z głowy korona nie spadnie, jak zasilisz siepomaga. Naprawimy służbę zdrowia, potem inny stragan. W kraju polityczny raban i cenzury kagan, miało być tak pięknie, znów nagonka i bałagan. Trzymajmy się razem jak z kołnierzykiem krawat, każdy żołnierzykiem, damy radę jak Warszawa. My tu joga i zabawa, oni nam kasują prawa, gdybym to ja miała pióro takie jak Wisława. Wiem, że ten rap się nie mieści nawet w słabej trójce, ale ja tu tylko tańczyć miałam w kryształowej bójce (...) Na koniec Wieniawa sparafrazowała fragment tekstu swojego hitu "Nie muszę" i zaśpiewała: "Siedzę w domu i nie muszę pamiętać, który dres założyć do zdjęcia". Zgodnie ze zwyczajem #Hot16Challenge nominowała do akcji kolejne osoby, w tym m.in. Michelle Obamę i Kanye Westa.