"Taniec z gwiazdami". Justyna Żyła powiększyła usta! Pokazała zdjęcia "przed" i "po" zabiegu

Justyna Żyła pochwaliła się zmianą, jaka zaszła w jej wyglądzie. Była żona popularnego skoczka narciarskiego powiększyła sobie usta, a w mediach społecznościowych pokazała zdjęcia "przed" i "po" zabiegu. Jak wyszło?

Justyna Żyła powiększyła usta

Była żona skoczka narciarskiego i uczestniczka 9. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" przyznała się w mediach społecznościowych, że postanowiła poprawić swoją urodę. Justyna Żyła wypełniła usta i zachęca do tego inne kobiety.

Justyna Żyła zakochana? Pochwaliła się romantycznym zdjęciemZobacz więcej

Do zabiegu doszło w klinice w Bielsku. Usta Żyły zostały wypełnione kwasem hialuronowym i - jak sama zainteresowana zapewnia - nie był to bolesny zabieg.

Usta... miękkie, nawilżone i równe! Długo się zastanawiałam nad zabiegiem i uwaga- nic nie bolało 🤩 Ale skorzystałam ze znieczulenia dentystycznego 🤪 (...) Polecam z całego serca!!!

Jak Wam się podoba nowa Justyna Żyła po "małej zmianie"?

Justyna Żyła zachwycona Jakubem Kucnerem! Jest jej ideałem mężczyzny?Zobacz więcej