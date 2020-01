"Taniec z gwiazdami". Karolina Gilon i Sara Boruc w 11. edycji "Dancing with the stars"? Są kolejne przecieki

Trwają przygotowania do 11. edycji "Tańca z gwiazdami" i w związku z tym pojawiają się przecieki i typowanie uczestników show. Karolina Gilon i Sara Boruc to kolejne osoby, które zobaczymy na parkiecie "Dancing with the stars".

Karolina Gilon i Sara Boruc w "Tańcu z gwiazdami" Trwa kompletowanie uczestników 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Póki co Polsat ogłosił tylko udział Ani Karwan, jednak w mediach co i rusz pojawiają się nowe przecieki i typowania uczestników "Tańca z gwiazdami". Jak poinformował Pudelek, na parkiecie tanecznego show mamy zobaczyć Karolinę Gilon, która jesienią przeszła do Polsatu, gdzie prowadziła pierwszą polską edycję "Love Island. Wyspa miłości". Według serwisu kolejną uczestniczką ma być Sara Boruc - żona Artura Boruca. Warto dodać, że polska WAG dostała propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami" w 2015 roku, ale odrzuciła ją twierdząc, że czułaby się nieswojo tańcząc z innym mężczyzną niż jej mąż. Julia Wieniawa i Blanka Lipińska w 11. edycji? Ma być też aktor z "M jak miłość"!Zobacz więcej Na tym jednak nie koniec. Pudelek typuje także gwiazdę disco polo. Ronnie Ferrari, czyli Huber Kaceprski jest bardzo prawdopodobny typem, ponieważ Polsat chętnie angażuje go w swoje wydarzenia. Przypomnijmy, że innymi nazwiskami, które pojawiają się w mediach to Julia Wieniawa, Blanka Lipińska i Tomasz Oświeciński. Czy te doniesienia się potwierdzą? Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl