"Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz w dniu swoich urodzin publikuje zdjęcie z młodości i dziękuje rodzicom za dar życia. Bardzo się zmienił?

Krzysztof Ibisz z okazji swoich urodzin opublikował czarno-białe zdjęcie z młodości i podziękował rodzicom za dar życia. We wzruszającym wpisie nie zabrakło też życzeń. Ale nie dla siebie samego.

Krzysztof Ibisz obchodzi urodziny

Krzysztof Ibisz to ikona polskiej telewizji. Przez ponad 20 lat swojej kariery prowadził najpopularniejsze programy rozrywkowe, m.in. "Czar par", "Bar", "Gra w ciemno", "Awantura o kasę", a ostatnio - "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Z okazji swoich 55. urodzin, które przypadają na 25 lutego 2020 roku, opublikował zdjęcie z młodości i podziękował swoim rodzicom za dar życia.

Dziś, w dniu moich urodzin🎂, dziękuję rodzicom🙏 za to, że jestem na świecie🌎. Świecie, który bardzo kocham i który mnie pasjonuje. Dziękuję im, że obudzili we mnie ciekawość drugiego człowieka. Każdego dnia jestem wdzięczny, że spotykam na swojej drodze Was, wspaniałych, życzliwych, inspirujących ludzi. To Wy sprawiacie, że urodziny mam każdego dnia🙏👍. W dniu moich urodzin, ja Wam życzę zdrowia, pogody ducha, ciągłego zachwytu nad życiem i wiary w drugiego człowieka.

Patrząc na Ibisza, trudno uwierzyć, że kończy 55 lat. Prezenter świetnie wygląda i nie ukrywa, że to wszystko zasługa zdrowego trybu życia, jaki od kilku lat stara się prowadzić. - Prowadzę programy, oglądane przez milionową publiczność i po prostu nie chciałbym sprawiać swoim wyglądem przykrości widzom - stwierdził w jednym z wywiadów. Z okazji urodzin życzymy kolejnych 50 lat w zdrowiu!

