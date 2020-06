"Taniec z gwiazdami". Krzysztof Ibisz wziął 3. ślub z... żoną Sławomira?! "Wszystko zależy od kobiety"

Krzysztof Ibisz wziął 3. ślub z... żoną Sławomira?! Prezenter opublikował film, na którym przedstawia Kajrę jako swoją żonę. O co chodzi? Co na to Sławomir?!

Krzysztof Ibisz wziął ślub z Kajrą?! Na profilu Krzysztofa Ibisza w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym ubrany w ślubny garnitur prezenter oznajmia, że wziął 3. ślub. Obok niego jest Kajra, czyli Magdalena Kajrowicz. Żona Sławomira ma na sobie białą suknię i welon. Ona także pozdrawia wszystkich w imieniu swoim i swojego (nowego) męża. Kajra, żona Sławomira pokazała pośladki! "Super kształty"Zobacz więcej Krzysztof Ibisz pokazuje obrączkę i stwierdza, że choć zapierał się, że nie ożeni się po raz 3., musiał zmienić zdanie. "Wszystko zależy od kobiety, jak jest miłość, to jest szczęście i chęć na stabilizację" - mówi. https://www.instagram.com/p/CBkcZHUpbUa/ O co chodzi? Okazuje się, że filmy na profilach Ibisza i Kajry powstały na planie teledysku do najnowszej piosenki Sławomira pt. "Weselny pyton". Oprócz Krzysztofa Ibisza, który gra w nim świeżo upieczonego małżonka Kajry, pojawi się także m.in. Aldona Jankowska. Premiera klipu w sobotę, 20.06.2020 na YouTube. Sławomir Zapała zapuścił brodę! Muzyk jest teraz nie do poznania!Zobacz więcej Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl