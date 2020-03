"Taniec z gwiazdami". Lenka Klimentova blokuje w tańcu Anię Karwan? "Jan pomaga mi się otworzyć"

Ania Karwan tańczy w 11. edycji "Tańca z gwiazdami" z Janem Klimentem. Wokalistka przyznaje, że myślała, że tańce latynoskie będą dla niej łatwiejsze. Okazało się, że czuje dużą blokadę, którą w sporej mierze wywołuje żona Jana, Lenka Klimentova!

Lenka Klimentova blokuje w tańcu Anię Karwan?

Ania Karwa i Jan Kliment, podobnie jak pozostali uczestnicy "Tańca z gwiazdami" intensywnie trenują przed 1. odcinkiem. Wokalistka zdradziła, że ich pierwszym tańcem będzie cha cha. Jednocześnie przyznała, że była przekonana, że tańce latynoskie przyjdą jej łatwiej.

Myślałam, że jestem na tyle otwarta w swoim ciele, że łacina przyjdzie mi tak. Okazuje się, że przed mężczyzną obcym, w dodatku żonatym szczęśliwie, którego żona jest za ścianą... Jeżeli miałabym wykonać jakiś taki ruch... naprawdę pierwsze dni byłam bardzo zblokowana.

Ania Karwan przyznaje jednak, że Janek staje na wysokości zadania i pomaga jej się otworzyć.

