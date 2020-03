"Taniec z gwiazdami". Lenka Klimentova o sytuacji w Czechach. Zdjęcie żony Jana Klimenta wywołało burzę w sieci!

Lenka Klimentova opowiedziała w mediach społecznościowych o tym, jak wygląda sytuacja w Czechach w związku z pandemią koronawirusa. Zdjęcie żony Jana Klimenta w maseczce wywołało burzę w sieci! Dlaczego?

Lenka Klimentova o sytuacji w Czechach podczas pandemii koronawirusa

Lenka Klimentova i Jan Kliment wrócili do Czech po tym, jak stacja Polsat — w związku z szerzącą się pandemią koronawirusa — zawiesiła 11. edycję "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Tancerka w mediach społecznościowych ujawniła, że w Czechach wprowadzono już obowiązek noszenia maseczek.

W Czechach jest juz nakazane ze bez maseczki albo innego pokrycia nie wolno wychodzic z domu. I bardzo dobrze👌🏼 Chronimy nie tylko siebie ale tez innych! ♥️ Uwazajcie na siebie! Milego dnia 🌞🤝😷😷😷 #zostańwdomu #chrońciesie

Lenka Klimentova blokuje w tańcu Anię Karwan? "Jan pomaga mi się otworzyć"Zobacz więcej

Informacja o wytycznych czeskiego rządu wywołała gorącą dyskusję w komentarzach na Instagramie żony Janka Klimenta. Część obserwujących Lenkę Klimentovą zwraca uwagę, że maseczki powinny nosić tylko osoby chore.

Maseczki muszą nosic osoby chore nie zdrowe. Osoby które noszą maseczki a nie są chore, zabierają je osoba które je naprawdę potrzebują

Moim zdaniem to błąd, że osobom zdrowym nakazuje się ich noszenia. Wtedy zabraknie dla naprawdę potrzebujących.

Zamiast nosić maseczki która nic nie daje, to polecam ograniczyć do minimum wyjścia z domu. Nie rozumiem po co Państwo wyszli razem na dwór ? do apteki , do sklepu po żywność ?

My wychodzimy z założenia, że każda forma dbania o siebie i innych jest ważna, a wy?