"Taniec z gwiazdami". Marcin Hakiel pokazał urocze zdjęcie z córką. "Selfie z koalą"

Marcin Hakiel pojawia się w prasie ostatnimi czasy dość często. To "zasługa" rozstania po 17 latach wspólnego życia z Katarzyną Cichopek. Od tego momentu zarówno tancerz, jak i aktorka są na celowniku mediów. Hakiel w przeciwieństwie do żony zdaje się to zainteresowanie ignorować, samemu dostarczając fanom informacji, jak spędza wolny czas.