"Taniec z gwiazdami". Marcin Hakiel stara się odnaleźć po rozstaniu. Jego stan oceniła znana psycholożka. "On żonę kochał"

Marcin Hakiel stara się ułożyć swoje życie na nowo po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Nie jest to dla niego łatwe zadanie. Tancerz ostatnio jednak mówi coraz więcej w mediach o swoich uczuciach. W rozmowie z "Faktem" znana psycholożka Katarzyna Miller opowiedziała o zachowaniu celebryty i o tym, jak radzimy sobie w takich sytuacjach.

Informacja o tym, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstają się po 17 latach związku, zszokowała wszystkich. Nikt nie sądził, że ta para może zmagać się z jakimś kryzysem. Jak się jednak okazało, mimo tak długiego stażu małżeństwo celebrytów rozpadło się. Na początku obydwoje nie komentowali sprawy. Zależało im na tym, aby załatwić to prywatnie i nie opowiadać o wszystkich szczegółach tej trudnej sytuacji. W swoim oświadczeniu podkreślali, że najważniejsze jest dla nich dobro i spokój ich dzieci. Z czasem Hakiel zaczął aktywnie działać w mediach społecznościowych i coraz więcej mówić o tym, jak się teraz czuje.

Marcin Hakiel potrzebuje opowiedzieć o swoich uczuciach

Wielu fanów pary nie rozumie, dlaczego Marcin Hakiel Nagle zmienił zdanie i postanowił podzielić się swoimi odczuciami. Już 24 kwietnia 2022 roku zobaczymy wywiad tancerza z Aleksandrą Kwaśniewską w programie "Miasto kobiet", gdzie opowiedział o tym, jak sobie radzi z tą sytuacją. W rozmowie z Katarzyną Jaraczewską dla "Faktu" znana psycholożka Katarzyna Miller spojrzała na zachowanie Hakiela z perspektywy swojego zawodowego doświadczenia. Specjalistka powiedziała, że w przypadku rozstania często potrzebujemy komuś o tym opowiedzieć. Tak właśnie ma Marcin Hakiel. Celebryta potrzebuje przepracować to i mówić o swoim stanie, chociaż to kobiety zazwyczaj są bardziej otwarte do mówienia o uczuciach.

Cierpienie po rozstaniu w dużej mierze przypomina to, po śmierci osoby bliskiej. Wygląda na to, że on żonę kochał, będzie więc w tej żałobie dłuższy czas. A opowiada o tym, bo chce się wygadać, chce, żeby to było ważne dla innych także. Ujawnianie tego, co czujemy, jest dla nas ważne i lecznicze. To mu więc też pomaga. Wspominanie tych dobrych chwil to nie powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, to rzadki przypadek mężczyzny, który nie wstydzi się swoich uczuć – tak o stanie tancerza powiedziała Katarzyna Miller w rozmowie z "Faktem" opublikowanej 23.04.2022.

Co więcej, Miller powiedziała o tym, jak wielu mężczyzn radzi sobie po rozstaniu. Część z nich skupia się na własnym rozwoju i dbaniu o siebie, a nawet szybko decyduje się na szukanie nowej partnerki ze względu na przyzwyczajenie do bycia w związku. W przypadku Hakiela może być jednak inaczej.

Po rozstaniu mężczyzna zazwyczaj szybko szuka nowej kobiety, bo trudno mu żyć po rozstaniu samemu. W tym przypadku jednak niemal pewne jest, że w stosunku do nowej partnerki będzie podejrzliwy i nieufny. To może okazać się trudne dla tej nowej kobiety w jego życiu. A on po prostu może w ten sposób okazywać strach, że po raz kolejny zostanie zraniony. Niewielu jest jednak mężczyzn samotnych. Oni nie potrafią sami żyć – dodała specjalistka w cytowanej wcześniej rozmowie.

