"Taniec z gwiazdami". Marcin Hakiel z nostalgią wspomina małżeństwo z Katarzyną Cichopek cytując Jana Pawła II

Marcin Hakiel pierwszy raz od wielu lat spędził Wielkanoc bez swojej żony. Słynny tancerz wyjechał do Zakopanego i zabrał ze sobą album z rodzinnymi fotografiami, w którym nie brakuje zdjęć z Katarzyną Cichopek. Na łamach swoich mediów społecznościowych, Marcin Hakiel wspominał wspólną przeszłość z żoną. Czyżby tancerz jednak nie pogodził się z rozstaniem?

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Jakiś czas temuMarcin Hakiel i Katarzyna Cichopek zszokowali swoich fanów informując, że po 17 latach wspólnego życia, w tym 14 jako małżeństwo, zdecydowali się na rozstanie. Od czasu ogłoszenia końca ich małżeństwa aktorka na jakiś czas postanowiła zamilknąć i ograniczyć swoją aktywność w mediach społecznościowych. Natomiast Marcin Hakiel ostatnimi czasy stał się niezwykle aktywny w internecie.

Każdego dnia chwali się swoim nowym życiem. Ostatnio mogliśmy się dowiedzieć, że tancerz z "Tańca z gwiazdami" wreszcie znalazł czas na swój rozwój osobisty. Ponadto zaczął się też bardziej udzielać towarzysko

Marcin Hakiel tęskni za Katarzyną Cichopek?

Choć wydawało się, że kwestia rozstania jest przesądzona, a małżonkowie nauczyli się już żyć oddzielnie, to okazuje się, że Marcin Hakiel być może wciąż coś czuje do swojej jeszcze obecnej żony. Tegorocznej Wielkanocy tancerz zabrał ze sobą album z rodzinnymi zdjęciami. Na swojej relacji na Instagramie pokazał on jego zawartość, gdzie nie brakowało wspólnych zdjęć z Katarzyną Cichopek. W dalszej części relacji Marcina Hakiela pojawiły się również nostalgiczne cytaty Jana Pawła II:

Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów

Zło dobrem zwyciężaj - mogliśmy przeczytać w relacji tancerze.

Czyżby powrót myślami do szczęśliwych czasów miał sprawić, że tancerz będzie chciał jeszcze uratować swoje małżeństwo?

