"Taniec z gwiazdami". Michał Malitowski ożenił się! Kim jest Yuliya Phillips - piękna żona jurora "Dancing with the stars"?

Michał Malitowski przyznał niedawno, że ma za sobą trudny czas. Leczył się na depresję oraz rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką. Teraz ogłosił, że właśnie się ożenił! Kim jest Yuliya Phillips - nowa ukochana jurora "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"?

"Taniec z gwiazdami" - Michał Malitowski ożenił się!

Michał Malitowski ożenił się! Jego żoną została Yuliya Phillips, a ślub odbył się 6 stycznia 2020 r. w Australii. To dość niespodziewana informacja, bo juror programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" nikomu w Polsce nie wspominał o planowanym ślubie. Kim jest jego ukochana?

Michał Malitowski miał depresję! To dlatego rozstał się ze swoją partnerką?Zobacz więcej

Yuliya Phillips ma korzenie ukraińsko-australijskie. Także jest tancerką - była instruktorką tańca w jednej ze szkół Malitowskiego w Hongkongu. Oboje poznali się lata temu w Australii, ale nie utrzymywali ze sobą kontaktu. Yuliya napisała do niego, kiedy dowiedziała się o problemach Michała - tancerz zmagał się z depresją. We wrześniu 2019 r. poinformował o tym opinię publiczną. Rozstał się też ze swoją wieloletnią partnerką, Joanną Leunis. Ma z nią kilkuletnią córeczkę o imieniu Lia Michele.

Pod zdjęciem ze ślubu Malitowski napisał:

Goń swoje marzenia. Buntownik na całe życie z moją miłością @yuliyaphillips, która całkowicie mnie rozumie i wydobywa ze mnie to, co najlepsze

Świeżo upieczona pani Malitowska także podzieliła się ze światem fotografiami z najszczęśliwszego dnia w jej życiu. Gratulujemy!