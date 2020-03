"Taniec z gwiazdami". Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska rozstali się tuż przed premierą show?

Zwycięzcy "Love Island. Wyspa miłości" są jednymi z uczestników "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Czy Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska rozstali się tuż przed premierą show?

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska rozstali się tuż przed "Tańcem z gwiazdami"?

Nie dość, że przed nimi pierwszy występ na najsłynniejszym parkiecie w Polsce i codzienne, intensywne próby taneczne, to jeszcze pojawiły się plotki, wedle których Sylwia i Mikołaj ze sobą zerwali! Czyżby napięcie i sprzeczki, które pojawiały się na sali treningowej zniszczyły uczucie zwycięzców „Love Island. Wyspa Miłości”?

– Nie jesteśmy takim spokojnym, baśniowym związkiem. Wiadomo, że my również mamy wzloty i upadki – tłumaczyła Sylwia w jednym z wywiadów, przyznając, że i u nich dochodzi do kłótni. Mało tego! Tancerka nie ukrywa, że całkiem niedawno poważnie myśleli o zerwaniu! - Nie było mnie przez trzy dni w mieszkaniu, bo planowaliśmy się rozstać. Ale na szczęście rozmawiamy, pracujemy i staramy się zbudować fajną, mocną relację. Nie zawsze jest kolorowo, ale to właśnie pokazuje, jak bardzo nam zależy na sobie – opowiadała Madeńska dziennikarzowi.

Codzienne, wielogodzinne próby przed pierwszym tańcem, nie pomagają im w naprawie relacji. Na treningach to Sylwia, która jest zawodową tancerką, wciela się w rolę szefa, zaś Mikołaj musi potulnie wykonywać jej polecenia. To zaś nie przychodzi wcale łatwo takiemu twardzielowi jak Mikołaj… Na szczęście Jędruszczak uważa, że nad związkiem trzeba pracować i nie zamierza rezygnować z ukochanej. Czy napięcie między zakochanymi utrudni im pierwszy występ na parkiecie? A może odwrotnie – doda mu pikanterii? Przekonamy się już w ten piątek!