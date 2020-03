"Taniec z gwiazdami". Ola Jordan urodziła! Jurorka "Dancing with the stars" po raz pierwszy została mamą!

Ola Jordan urodziła! Jurorka "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" po raz pierwszy została mamą, o czym poinformowała na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Ola Jordan przez dwie edycje (8. i 9.) zasiadała w jury "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", a kiedy zaszła w ciążę postanowiła zrobić sobie przerwę od pracy przy show w Polsce. Na co dzień mieszka bowiem w Wielkiej Brytanii. Teraz poinformowała świat, że właśnie została mamą!

O swojej ciąży Ola Jordan powiedziała po raz pierwszy na łamach brytyjskiego magazynu "Hello". Po kilku miesiącach, w sobotę 29.02.2020 r. na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie rączki córeczki i napisała: "Już tu jest i jest idealna".

Ola Jordan - kim jest?

Ola Jordan to tancerka, która od lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Występowała w brytyjskich edycjach "Tańca z gwiazdami", partnerując brytyjskim celebrytom. W finale siódmego sezonu, wraz z dziennikarzem BBC Chrisem Hollinsem wygrała Kryształową Kulę. W 2006 r. razem z mężem, który także jest zawodowym tancerzem, zajęli drugie miejsce w turnieju Blackpool Professional Rising Stars Latin i trzecie miejsce na British Championships for Professional Latin. Parą są od ponad 20 lat, a małżeństwem od 16. Młodym rodzicom gratulujemy!

