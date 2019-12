"Taniec z gwiazdami". Ola Jordan zdradziła płeć dziecka! Jurorka "Dancing with the stars" urodzi chłopca czy dziewczynkę?

Ola Jordan już wkrótce zostanie mamą. Jurorka "Dancing with the stars" i jej mąż ujawnili już płeć dziecka. Znana para radosną nowiną podzieliła się na łamach brytyjskiego magazynu "Hello". Chłopiec czy dziewczynka?

Ola Jordan i jej mąż James przez prawie trzy lata starali się o dziecko. Jurorce "Tańca z gwiazdami" udało się w końcu zajść z ciążę dzięki metodzie in-vitro. Para we wrześniu br. podzieliła się z opinią publiczną radosną nowiną. Nie mogę uwierzyć, że to piszę, ale jestem taka szczęśliwa, że mogę ogłosić, że James i ja spodziewamy się dziecka! - napisała wtedy na Instagramie Ola Jordan. Ola Jordan odchodzi z "Dancing with the stars"! Co się stało? Kto ją zastąpi?Zobacz więcej Ola Jordan zdradziła płeć dziecka! Jurorka "Dancing with the stars" i jej mąż ujawnili też jakiej płci jest ich dziecko. Na łamach brytyjskiego magazynu "Hello" potwierdzili, że Ola urodzi dziewczynkę. Ponieważ byliśmy bardzo zdenerwowani podczas przeprowadzania metody In-vitro, nie chcieliśmy niczego zgadywać. Teraz wiemy, że to mała dziewczynka i po prostu czuję się bardzo szczęśliwy. To wspaniałe - wyjawił James Jordan w rozmowie z Hello!. https://www.instagram.com/p/B6GanUeJA0R/ Parze serdecznie gratulujemy!