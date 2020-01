"Taniec z gwiazdami". Podekscytowana Julia Wieniawa przyznaje: Zawsze marzyłam o "Dancing with the stars"! Jest faworytką?

Julia Wieniawa oficjalnie w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"! Podekscytowana aktorka przyznała, że zawsze marzyła o udziale w tym programie. Czy wiosną będzie faworytką do zwycięstwa?

Julia Wieniawa w "Tańcu z gwiazdami" Jedna z najpopularniejszych polskich młodych aktorek zatańczy w 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Okazuje się, że Julia Wieniawa zawsze chciała przeżyć taneczną przygodę - niczym w jej ulubionym filmie "Dirty Dancing". Jak gwiazda serialu "Zawsze warto" sprawdzi się w nowej roli? Aktorka, piosenkarka i prezenterka, której kariera zawodowa i życie prywatne budzi niezwykłą ciekawość. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 1,5 miliona osób. Julia Wieniawa popularność wykorzystuje w kampaniach społecznych i akcjach charytatywnych. Bardzo lubi zwierzęta, a jej marzeniem jest mieć kiedyś własną stadninę koni i z dziesięć psów. Mimo że pięć lat temu na rynku muzycznym pojawiły się kompozycje w jej wykonaniu, cały czas szkoli się wokalnie. Jak przyznaje - udział w "Tańcu z gwiazdami" był jej marzeniem od dzieciństwa. Już jako mała dziewczynka marzyłam o zatańczeniu na tym słynnym parkiecie, ale dopiero teraz poczułam, że jest to dobry czas! Czuję naprzemiennie strach i podekscytowanie tym faktem. Nie ukrywam, że to będzie dla mnie coś zupełnie nowego, ponieważ nigdy nie uczyłam się tańca towarzyskiego. Mam nadzieję, że sobie poradzę i będziecie mnie wspierać podczas tej przygody. https://www.instagram.com/p/B7qiuzkpCe5/ Ze względu na napięty grafik, dla Julii bardzo istotna jest regeneracja, a jest w stanie zasnąć wszędzie. Jej sposób na stres? Joga! Gdyby nie aktorstwo, zamieszkałaby na Bali i zostałaby jej nauczycielem. Pielęgnuje także zdrowe nawyki żywieniowe. Codziennie przed śniadaniem pije ciepłą wodą z cytryną, kurkumą i pieprzem cayenne. Wierzy w magiczną moc kamieni szlachetnych, a do niej przypisany jest ametyst. Mówi się, że to właśnie ona jest faworytką 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Czy zdobędzie Kryształową Kulę?