"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak, Kamil Kuroczko i Jacek Jeschke ogoleni na łyso! Tancerze zaskakują nowym wyglądem

Rafał Maserak, Kamil Kuroczko i Jacek Jeschke ogoleni na łyso! Tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" zaskakują nowym wyglądem w czasach pandemii koronawirusa.

Tancerze "Dancing with the stars" z nowymi fryzurami

Wielu z nas przekonało się już o tym, że spędzanie czasu w domu prowadzi do odkrywania nowych talentów. Kwarantanna związana z pandemią koronawirusa wymaga też radzenia sobie z tym, z czym do tej pory radzili sobie eksperci, których odwiedzaliśmy. Do takich rzeczy należy fryzura.

Ponieważ salony fryzjerskie są zamknięte, każdy sam musi "ogarnąć" swoje niesforne włosy. Za sobą mają to już Rafał Maserak, Kamil Kuroczko i Jacek Jeschke. Tancerze "Dancing with the stars" postanowili diametralnie zmienić wygląd. Rafał i Kamil ogolili głowy całkiem na łyso, Jacek zdecydował się na bardzo krótkiego "jeżyka".

Nie ulega wątpliwości, że zmiana u każdego z panów jest wyraźnie dostrzegalna. Trzeba też zauważyć, że panowie mają jednak nieco łatwiej niż panie. Trudno wyobrazić sobie, aby bez możliwości skorzystania z umiejętności fryzjerów, któraś ze znanych pań postanowiła całkiem pozbyć się swoich włosów.

