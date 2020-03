"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak pokazał synka! Gratuluje m.in. Anna Lewandowska, Rafał Mroczek i Katarzyna Zielińska

Rafał Maserak na chwilę przed startem 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" został ojcem. Tancerzowi urodził się syn, który otrzymał imię Leon. Dumny tata pokazał już chłopca w mediach społecznościowych.

Rafał Maserak zaniedba "Taniec z gwiazdami" po narodzinach syna? Co na to Sylwia Lipka?Zobacz więcej

Hello Word!💙💙💙💙💙 Mój świat stanął na głowie!! Jestem wdzięczny, że pojawiłeś się w naszym życiu! 👶🙏💙Podziwiam moją narzeczoną, która podjęła się urodzić naszego syna siłami natury - każda kobieta, która to robi jest wielka Ale zarówno cesarka jak i poród naturalny to wyzwanie dla kobiet! Ogromny Szacunek! 🙏🙏🙏To wspaniałe uczucie ❤️ #newborn #boy #mylove - napisał na Instagramie Rafał Maserak.