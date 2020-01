"Taniec z gwiazdami". Rafał Maserak zdradził płeć dziecka! Będzie miał syna czy córkę?

Rafał Maserak już niedługo zostanie tatą! Tancerz znany dzięki głównie dzięki programowi "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" podzielił się z fanami dobrą nowiną już jakiś czas temu, a teraz zdradził płeć swojego potomka!

Okazało się, że tancerz i jego partnerka, Małgorzata Lis, będą mieli syna! Ogłosił to dziś (15.01) na Instagramie, publikując zdjęcie z balonem "Oh, boy", które opatrzył takim opisem:

Jestem wdzięczny za rok 2019!❤️. 2020 nie mogłem się Ciebie doczekać i jestem wdzięczny za to, że za jakiś czas nasza rodzina będzie już w komplecie i dołączy do nas nasz SYNEK ❤️🙏👶✊ czekamy na Ciebie ale jeszcze chwilę posiedź w brzuszku u mamy a my szykujemy Ci tu gniazdko!❤️🙏