"Taniec z gwiazdami". Sandra Kubicka przeprowadza się do Polski. Rozstała się z narzeczonym? "Nie jestem w Miami szczęśliwa"

Sandra Kubicka od dłuższego czasu mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tam też poznała swojego narzeczonego. Jak się okazuje, modelka zdecydowała się na dużą zmianę w życiu. Sandra Kubicka poinformowała na swoim profilu na Instagramie, że przeprowadza się do Polski. Kaio natomiast zostaje w USA.

Czy to oznacza rozstanie narzeczonych? Modelka dość niejednoznacznie opisała całą sytuację. Wszystko wskazuje na to, że para robi sobie przerwę, ale wierzy, że wkrótce znów będą razem.

Śmialiśmy się wczoraj przez łzy ze nie potrafimy żyć bez siebie i ta przerwa długo nie wytrzyma.. ale ja narazie potrzebuje przestrzeni. Odetchnąć w spokoju. Kaio jest mega zabawowa osoba dlatego cały świat go pokochał, ja od jakiegos czasu potrzebuje spokoju i to tez jest ok!! Styl życia w miami nie ułatwia nam aby być spokojna rodzina. Czasami trzeba stracić drugiego człowieka żeby to docenić. Mysle ze to tylko ulepszy wszystko. Jestem dobrej mysli. I love you Kaio with all my heart, thank you for making me so happy. I’m not giving up on us.. 💕