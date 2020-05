"Taniec z gwiazdami". Stefano Terrazzino pokazał zdjęcie swojej mamy z młodości. Są jak dwie krople wody!

Z okazji włoskiego Dnia Matki Stefano Terrazzino pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie swojej mamy. Fani są zachwyceni i nie mają wątpliwości - popularny tancerz i jego mama są jak dwie krople wody!

Stefano Terrazzino pokazał zdjęcie mamy

Dzień Matki tylko w Polsce przypada na 26 maja. W innych krajach na świecie ta data jest inna, w większości przypadków swoje święto mamy mają w drugą niedzielę maja. Tak jest na przykład we Włoszech, skąd pochodzi Stefano Terrazzino. Z tej okazji popularny tancerz opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojej mamy.

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino znów tańczą razem! Ich filmik to prawdziwy hit Internetu!Zobacz więcej

Terrazzino pokazał fotografię, na której jego mama jest młodą dziewczyną. Wielu obserwatorów zauważyło, że Stefano jest do niej bardzo podobny. "To Ty w peruce" - napisała nawet Julia Wieniawa, z którą Terrazzino tańczył w przerwanej przez pandemię koronawirusa 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

Mama Stefano, Giovanna Plumeau, ma trzech synów - Stefano, Vincenzo i Marco. Od 15 lat Stefano mieszka i pracuje w Polsce. Jego brat Marco jest piłkarzem niemieckiej Bundesligi w klubie SC Freiburg.

Stefano Terrazzino zatańczył z Kasią Cichopek i zaśpiewał "Bella ciao" z serialu "Dom z papieru"Zobacz więcej

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news