"Taniec z gwiazdami". Sylwester Wilk - sportowiec bez nogi - w 11. edycji "Dancing with the stars"! Wcześniej był w "Ninja Warrior"! Kim jest?

To może być jedno z największych zaskoczeń wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". W programie pojawi się Sylwester Wilk - sportowiec, który niedawno stracił nogę. Jak poradzi sobie w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"?

Sylwester Wilk w "Dancing with the stars"!

Tego nikt się nie spodziewał! W 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" pojawi się Sylwester Wilk, którego widzowie Polsatu mogli oglądać jesienią 2019 w programie "Ninja Warrior Polska". To trener, dietetyk i szkoleniowiec z trudną historią - od lat walczy z uzależnieniami, a od kilku miesięcy uczy się żyć na nowo - bez jednej nogi.

Sylwester Wilk - kim jest?

Sylwester Wilk pojawił się w "Ninja Warrior Polska", aby potwierdzić, że silna wola to najważniejsze, co może mieć człowiek. Młody, przystojny, sprawny. Wydawałoby się, że nic nie może go zatrzymać. Okazało się jednak, że za Sylwestrem stoi trudna historia. Od nieco ponad 4 lat walczy z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków. Tak o tym pisał w momencie, gdy powiedział o wszystkim w telewizji:

Uzależnić można się od wszystkiego. Tyle, że niektóre uzależnienia są mniej a inne bardziej groźne. Te nieszkodliwe tj picie kawy/herbaty, scrollowanie instagrama czy branie prysznica są mało groźne w skutkach. Te bardziej niebezpieczne tj uzależnienie od nikotyny, seksu, jedzenia wpływają w znacznym stopniu na nasze życie. Najgroźniejsze rzecz jasna są te, które w bezpośredni sposób stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Alkohol. Narkotyki. Leki. Jako osoba ze stwierdzonymi skłonnościami do uzależnień choruję na każde z powyżej wymienionych plus dodałbym jeszcze ze 30 kolejnych. Taki dar dostałem w genach od biologicznych rodziców. Z tego co mi wiadomo oboje byli uzależnieni. W wieku 19 lat podjąłem decyzję o tym, że chcę zmienić swoje życie. Odciąłem się od starego towarzystwa. Poszedłem na terapię. Dowiedziałem się, a w zasadzie zrozumiałem i przyznałem się przed samym sobą, że jestem chory. Stwierdzono u mnie uzależnienie krzyżowe. Alkohol, narkotyki, leki. Ponad 2 lata pracowałem na terapii grupowej i indywidualnej, aby nauczyć się żyć bez tych używek. Na terapii dowiedziałem się, że z tej choroby nie da się wyleczyć i że już zawsze będę osobą uzaleznioną. Mogę jedynie nauczyć się żyć tak, abym to ja kontrolował ją a nie ona mnie. Dlaczego o tym mówię?! Przez te 4 lata pomogłem nie tylko sobie, ale i innym. Wyciągałem za uszy z bagna tych, którzy przejawiali chęć wydostania się z tego syfu. Dawałem świadectwa. Chodziłem do szkół i rozmawiałem na ten temat z młodzieżą. Dzielę się swoim doświadczeniem, bo wiem, że w ten sposób mogę pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują.

Niestety, to nie wszystko, z czym zmaga się Wilk. Jeszcze przed emisją "Ninja Warrior Polska" z jego udziałem, doszło do poważnego wypadku. Sylwester wracał z pracy motocyklem i zderzył się z parkującym w okolicy Centrum Nauki Kopernik samochodem. "Niestety pamiętam cały wypadek. Moment uderzenia. Koziołkowanie po ulicy. Motocykl przelatujący nad głową. Pierwszą rzeczą jaką zobaczyłem była moja noga. Zerwana prawie całkowicie na wysokości stawu skokowego. Dalej był już tylko krzyk i wołanie o pomoc" - wspomina Sylwester, który w szpitalu usłyszał, że trzeba amputować nogę pod kolanem.

Nie ulega wątpliwości, że Sylwester może być kolejną osobą w "Tańcu z gwiazdami", która pokaże niedowiarkom, że chcieć to móc. Jego upór i pozytywne nastawienie do życia to coś, czego zazdrościć mu może wielu z nas. Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach z tańcem zmierzyły się m.in. głuchoniema Iwona Cichosz oraz niewidoma Joanna Mazur, która wygrała program. Wcześniej, gdy "Taniec z gwiazdami" pokazywał TVN, na parkiecie pojawił się Jan Mela - pierwszy niepełnosprawny (nie ma ręki i nogi), który zdobył dwa bieguny – północny i południowy w ciągu jednego roku. Teraz trzymamy kciuki za występ Sylwestra w programie!

