"Taniec z gwiazdami". Sylwester Wilk trafił do szpitala. Czy jego noga wytrzyma wymagające treningi? Zatańczy w 4. odcinku?

życzę mu powrotu do formy, ale (gość)

nie wiem czy nie byłoby dla niego lepiej dalej nie tańczyć żeby dalej nie forsować nogi. Był już raz w tym programie uczestnik tańczący na protezie, Janek Mela, ale on ma ją od lat. Tymczasem Sylwester porusza się na protezie stosunkowo od niedawna. Na wszystko trzeba czasu. Wyzwanie i chęci to jedno, a rozsądek to drugie. Aby nie przeszarżował. Tym bardziej, że podobno w najbliższy piątek mają tańczyć taniec współczesny, który jest tańcem wymagającym. Pewnie, że byłoby przykro gdyby zrezygnował, bo byłby już trzecim mężczyzną z rzędu odpadającym z programu, ale cóż. Bywa i tak. No chyba, że na jego miejsce wróciliby Tomasz i Wiktoria. Ale moim zdaniem jeśli Sylwek zrezygnuje to najlepiej byłoby potraktować jego i Hanię jako tę parę, która żegna się z TzG w 4 odcinku. Nawiasem mówiąc przy całym uznaniu dla Wiktorii wydaje mi się, że Tomek tańcząc dalej z Janją mógłby zajść w programie dalej. Z wypowiedzi jury można wywnioskować, że za najlepszą choreografkę spośród tancerek w programie uważa się właśnie Janję Lesar, a za najlepszego choreografa wśród tancerzy programu Stefano Terrazzino. Zgadzam się z tym. Synchrony w kickach z jiva Julia i Stef mieli świetne. Tym bardziej przykro czytać opinie (na szczęście odosobnione), że dobór partnerek jest niesprawiedliwy. Że niby Stefano zawsze dostaje partnerki utalentowane i popularne i dlatego zachodzi w tzg z nimi tak wysoko. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jest to krzywdzące dla Stefano. Przecież nie zawsze dostawał partnerki młode i bardzo popularne. Wystarczy wspomnieć choćby starszą od niego i nie bywającą na ściankach aktorkę Małgorzatę Pieńkowską. Dotarł z nią wysoko, do ćwierćfinału, bo po prostu jest dobrym trenerem. A i rozpoznawalność nie zawsze pomaga. Tańczył przecież też ze znaną tenisistką Agnieszką Radwańską, a zajęli 6 lokatę. To nadal dobre miejsce, ale to nawet nie półfinał choć na niego zasługiwali. A co do nowego odcinka, fajnie, że z tego co wiadomo utrzymany jest nadal naprzemienny system tańców tzn. latino, standard, latino, standard, z małym wyjątkiem na współczesny. No ale to akurat jest jeszcze ok. bo to całkiem inna technika. Podobno Julia i Stefano mają tańczyć teraz walca (angielskiego). Trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że teraz muzyka będzie dla nich bardziej pomocna. Dużo jednak zależy od muzyki tzn. np. to jak odbiera się cały taniec. Bardzo doceniam orkiestrę z programu. Są to świetni muzycy, ale ostatnio coraz częściej uważam, ze lepiej byłoby z samą muzyką, bez wokalu. Może jest to np. kwestia nie do końca dobrze dobranych wokalów do określonych utworów. Albo po prostu nie trafionych wyborów utworów do tańca. Produkcja chyba upiera się przy występach do aktualnie popularnych piosenek podczas gdy nie każda z nich nadaje się do sensownego przearanżowania pod taniec towarzyski. Zdecydowanie lepiej byłoby więc sięgać po sprawdzone taneczne klasyki. Numery używane na turniejach tańca tylko podnoszą poziom programu. A skoro ma to być program o tańcu to tak byłoby super. Dlatego też uważam, że dużo ciekawszym tematem przewodnim odcinka byłyby kariery taneczne tancerzy z programu niż po raz kolejny odcinek o rodzinnych stronach uczestników. Bo to zawsze idzie w zbyt ckliwą stronę. Ktoś kto nawet zatańczy słabo, ale opowie sentymentalną historyjkę może przejść dalej. A ktoś kto chce się skupić tylko na tańcu, bez grania na emocjach może mieć trudniej. Znów pewnie będą historie o nieudanych związkach, wypadkach, trudnym dzieciństwie czy stracie bliskiej osoby. Ile razy można...? Ten program powinien się skupiać głównie na tańcu, bo wbrew pozorom widzowie to doceniają. Po już tylu edycjach nie oszuka się widza. Dużo lepiej ogląda się choreografie z dużą ilością tańca w tańcu gdzie jest wiele kroków tanecznych, rytm i umiejętności niż te gdzie są przede wszystkim podnoszenia, akrobacje i rekwizyty. Ewidentnie kimś kto nie zaśmieca piękna tańca bajerami jest w tym programie Stefano Terrazzino, który ogranicza tego typu elementy do minimum.

08.09.2020 18:44