"Taniec z gwiazdami". Sylwia Madeńska chwali się metamorfozą! Ile schudła zwyciężczyni "Love Island. Wyspa miłości"?

Najpierw, razem z Mikołajem Jędruszczakiem wygrała "Love Island. Wyspa miłości", a teraz oboje startują w wyścigu po Kryształową Kulę 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Jest jednak jeszcze coś, czym Sylwia Madeńska może się pochwalić. Przeszła metamorfozę i prezentuje się w całkiem nowym wydaniu!

Okazuje się, że Sylwia postanowiła zrzucić zbędne kilogramy. W 3 miesiące udało się jej pozbyć aż 8 kg. "Zawsze byłam dziewczyną o kobiecych kształtach i nadal taka pozostanę. Zawsze chciałam zrzucić wagę dla kogoś, dla opinii z zewnątrz, byłam pod presja tańca/ludzi. Tym razem chciałam zrobić to dla siebie, dla swojego samopoczucia, dla zdrowia i kondycji" - napisała w mediach społecznościowych.

To nie jest jakaś spektakularna metamorfoza, jednak dla mnie to bardzo dużo znaczy. Wiem, ze często nie jest łatwo, miałam mnóstwo wzlotów i upadków. Z uwagi na niedoczynność tarczycy, z którą zmagam się od 13 roku życia mam duże tendencje do tycia, natomiast bardzo się zawzięłam, ruszyłam ostro z dieta i treningami. Teraz czuje się kobieco, zdrowo, seksowanie, nigdy nie będę chudzinka, zawsze będę miała ciałko tu i ówdzie, ale to w sobie lubię, nie można przesadzić w żadną ze stron, najważniejsze w diecie, jak i w życiu jest balans i zdrowy rozsądek.